蔡英文接見華府智庫CSIS學者 感謝拜登七次對台軍售

蔡英文總統今天上午接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）學者專家訪台團」，她指出，印太區域的和平穩定，是維持國際秩序的重要關鍵；感謝拜登政府近期第七次對台軍售，以實際的行動支持台灣強化自我防衛能力。期盼未來台美能夠深化各領域合作，創造更多利基，共同打造安全且具有韌性的供應鏈。

蔡總統指出，CSIS是華府重要的智庫之一，長期關注國際及區域情勢，也和台灣保持密切的交流。今天在座的訪賓都是台灣的好朋友，也是老朋友。

蔡總統提到，這次來訪的約翰霍普金斯大學高等國際研究院院長史坦柏格（James Steinberg）及喬治城大學外交學院亞洲研究項目主任麥艾文（Evan Medeiros），分別在去年四月及今年三月，接受美國總統拜登的請託，參加跨黨派訪團來台訪問。這次訪團的成員也有台美中關係的專家，以及研究日本、韓國和澳洲等印太區域情勢的專家。相信這次訪問，將有助於CSIS在台美關係發展上，持續提供更多建言。

蔡總統強調，印太區域的和平穩定，是維持國際秩序的重要關鍵。台灣位處於民主防線的最前線，「多年來，我們堅定地維護台海和平穩定，也持續和民主盟友加強合作、分享經驗，共同捍衛我們的生活方式，以及共享的價值。」

蔡總統表示，除了國防交流，也期待未來透過「台美21世紀貿易倡議」等對話架構，台美能夠深化各領域的合作，一起為雙方經貿往來創造更多利基，共同打造安全且具有韌性的供應鏈。最後，蔡總統再次歡迎訪團來訪，期盼共同持續推進台美關係，也一起為印太區域的自由、開放及繁榮，做出更多的貢獻。

隨後，史坦柏格致詞時表示，他要代表訪問團，對台灣人民多年來面對嚴峻挑戰，所展現的勇氣及韌性表達敬佩。這次的訪問團當中，有許多位成員曾經任職於美國政府，但更重要的是，美國和台灣人民之間的友誼，是建立在台美雙邊共享價值及對民主和開放社會的共同承諾上。

史坦柏格強調，「面對這些挑戰，我們都了解展現團結的重要性，也希望持續地強化雙邊還有人民之間的關係。訪團此行有機會與總統及相關人員進行意見交流，更加了解台灣所面臨的挑戰，及未來應該如何共同合作應對，並再次感謝總統接待。」