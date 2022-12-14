快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德完成登記參選 綠委動員基層「黨費趕快記得繳」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
副總統賴清德因確診居家隔離中，今天委託文化部前部長鄭麗君（圖中）代為登記民進黨主席補選。記者曾原信／攝影
副總統賴清德因確診居家隔離中，今天委託文化部前部長鄭麗君（圖中）代為登記民進黨主席補選。記者曾原信／攝影

副總統賴清德日前表態參選民進黨主席，今天上午委由前文化部長鄭麗君代為登記，民進黨立委郭國文表示，他已經交代基層要趕快繳黨費，在明年1月15日務必把時間空下來投票，全力相挺賴清德成為民進黨主席。

賴清德辦公室今天說明，賴清德雖然已經快篩陰性，但在自主健康管理期間為慎重起見，還是決定委由鄭麗君代為登記。親賴人士則說，鄭麗君代表的是世代傳承，因此由她代表登記是好人選。

郭國文中午透過影片向媒體表示，賴清德今天已經透過鄭麗君前往民進黨中央黨部，正式登記為民進黨主席候選人，而早在上個禮拜之前，大家得知賴清德要成為黨主席，所有人都非常開心。

郭國文也說，他已經交代基層在明年1月15日以前，「黨費要趕快記得繳」，那天務必要把時間空下來投票，希望能夠透過實際的動員，全力相挺賴清德成為民進黨主席。

鄭麗君上午受訪時說明，賴清德參選黨主席有四大政見，分別是重整旗鼓，協助穩定政局；深刻檢討，贏回人民信任；廣納人才，引領創新進步；守護台灣，促進民主、和平、繁榮。

賴清德 民進黨 鄭麗君 郭國文

延伸閱讀

影／鄭麗君代賴清德登記黨主席補選 賴：期待讓台灣更好

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

賴清德登記參選民進黨主席 何志偉想起兩段溫馨往事

賴清德選黨主席擬從新北辦政策會 高嘉瑜：從原點出發

相關新聞

民眾黨高市黨部上演大和解 回捐助理費風波落幕

台灣民眾黨高雄市黨部爆發切結書爭議，參選議員落敗李佳玲指控選前被要求簽署不公不義的「回捐」切結書，主委馮啟彥今天親上火線...

郭再欽辭中執委 民進黨證實：已收到請辭，依規定辦理

涉及88槍擊案、台南學甲爐渣案，甚至捲入台南市議長之爭的民進黨中執委郭再欽，今天發表聲明辭去黨職。郭再欽表示，自己在台南...

助理費案傳高虹安開罵謝立功？柯文哲：我聽滿正常的

民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安遭指涉嫌詐領國會助理費案，先前高虹安辦公室被爆出「公積金」拿出一部分支付民眾黨秘書長謝立...

加拿大新任駐台代表談加國印太戰略：將部署更多軍艦

加拿大日前公布印太地區戰略，預定要擴大與印太地區國家的軍事、安全、貿易及外交關係，深化與台灣等民主夥伴合作。新任加拿大駐...

綠委：民進黨清廉、勤政、愛鄉土 「賴清德是最佳代言人」

副總統賴清德日前表態參選民進黨主席，今天上午委由前文化部長鄭麗君代為登記，並且提出他要完成的4項工作，民進黨立委林俊憲表...

影／游錫堃暨大演講 用「唱」的談台灣民主發展

立法院長游錫堃今赴國立暨南國際大學演講，以「詩說台灣民主路」為題，透過台灣文學的內容，與該校師生「唱」談早年台灣人民反抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。