賴清德完成登記參選 綠委動員基層「黨費趕快記得繳」

副總統賴清德日前表態參選民進黨主席，今天上午委由前文化部長鄭麗君代為登記，民進黨立委郭國文表示，他已經交代基層要趕快繳黨費，在明年1月15日務必把時間空下來投票，全力相挺賴清德成為民進黨主席。

賴清德辦公室今天說明，賴清德雖然已經快篩陰性，但在自主健康管理期間為慎重起見，還是決定委由鄭麗君代為登記。親賴人士則說，鄭麗君代表的是世代傳承，因此由她代表登記是好人選。

郭國文中午透過影片向媒體表示，賴清德今天已經透過鄭麗君前往民進黨中央黨部，正式登記為民進黨主席候選人，而早在上個禮拜之前，大家得知賴清德要成為黨主席，所有人都非常開心。

郭國文也說，他已經交代基層在明年1月15日以前，「黨費要趕快記得繳」，那天務必要把時間空下來投票，希望能夠透過實際的動員，全力相挺賴清德成為民進黨主席。

鄭麗君上午受訪時說明，賴清德參選黨主席有四大政見，分別是重整旗鼓，協助穩定政局；深刻檢討，贏回人民信任；廣納人才，引領創新進步；守護台灣，促進民主、和平、繁榮。