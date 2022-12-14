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經部稱經貿總目標是台美貿易 江啟臣：只見台積電赴美

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委江啟臣今在立法院質詢時詢問經濟部，台灣現對外經貿總戰略目標是什麼、優先為何？經濟部次長陳正祺答詢表示，現在經貿總體戰略的優先目標是台美貿易的雙邊協定以及加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。圖／取自國會立院直播頻道
國民黨立委江啟臣今在立法院質詢時詢問經濟部，台灣現對外經貿總戰略目標是什麼、優先為何？經濟部次長陳正祺答詢表示，現在經貿總體戰略的優先目標是台美貿易的雙邊協定以及加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。圖／取自國會立院直播頻道

國民黨立委江啟臣今在立法院質詢時詢問經濟部，台灣現在對外經貿總戰略目標是什麼、優先為何？經濟部次長陳正祺答詢表示，現在經貿總體戰略的優先目標是台美貿易的雙邊協定以及加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

江啟臣則指出，現在台美都停留在對話層級，「幾年了」都沒具體結論，只看到台積電到美國設廠，而我方得到什麼回報？對此陳正祺則沈默未回答。

今立法院外交及國防、經濟委員會舉行第二次聯席會議，審查「停止台尼自由貿易協定施行文書」，外交部及經濟部官員列席備詢。

江啟臣質詢時詢問陳正祺，目前對外經貿總戰略目標為何、由誰規畫，陳正祺身為行政院經貿談判辦公室副總談判代表，應該要知道。

陳正祺表示，目前政府整體經貿的兩大優先戰略目標是推動台美雙邊貿易，以及加入CPTPP，策略擬定則是由國安及行政院負責。

對於江啟臣問到目前台灣是否正與其他國家談判FTA（自由貿易協定），陳正祺則表示，目前有跟邦交國馬紹爾在談，外交部次長俞大㵢則補充，與馬紹爾簽署的是經濟合作協議（ECA），內容有涉及關稅降低，已完成簽署，現正等待完成立院程序。

江啟臣接著詢問，政府經貿戰略目標說是台美貿易優先，但目前他看到台、美三個對話平台，包括台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD） 、台美21世紀貿易倡議 、台美貿易暨投資架構協定（TIFA），都沒具體結論。

江啟臣指出，談判就應要有數字結果，但國人唯一看到的就是台積電到美國設廠，而台積電有政府出資，也是談判籌碼，「in return（指回報）我們獲得什麼？」，對於將台美貿易設為首要目標的政府，達成了什麼應告訴大家。

對此陳正祺答詢時僅表示台積電赴美是商業決策，政府內部有審核機制，政策對話和談判不是一回事，其他則沈默未回應。

江啟臣 台積電 CPTPP

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