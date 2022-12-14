張善政主導人事 黃敏恭：沒張三李四 都是「桃園的人」

桃園市長當選人張善政市政交接小組召集人黃敏恭，今天上午率小組成員與市府秘書長黃治峯領軍的對口局處，召開第2次會議。對於張善政團隊人選是否已經完全確定？黃敏恭表示張善政徵詢很多不同的人才，完全由張主導沒有外力的介入。

黃敏恭強調，張善政市政團隊這些人才將來都是「桃園的人」，沒有說是以前張三的人、李四的人，這點非常重要。據指出，張善政團隊人事布局大致已完成，只剩少數局處首長還在評選中，張善政過去強調局處長等人選操守最重要，不畫分誰是誰的人，大家都是善團隊，為桃園拚市政。

交接會議一樣在捷工局會議廳，黃敏恭針對今天交接小組工作事項，表示會議會先確認上周託付事項，包括請市政府提供工程等資料，目前小組成員在市政府都有一個對應的交接窗口，要讓張善政上任後3個月包括就職典禮、跨年、元旦升旗等活動、重大工程建設都能無縫接軌。

上周第一次開會分別針對各項主題討論，張善政各分組在市政府都有窗口而且充分配合，滿順利的，今天會再繼續盤點交接的內容，如果沒有特別問題就由各窗做更細節的交接。至於上次為什麼要請市政府提供未驗收、正在招標的工程項目，黃敏恭說明因為有些設計預算的執行和保留，交接小組希望能先釐清，以免上任後出現違約或過了時效，這樣做才能無縫接軌。