張善政主導人事 黃敏恭：沒張三李四 都是「桃園的人」
桃園市長當選人張善政市政交接小組召集人黃敏恭，今天上午率小組成員與市府秘書長黃治峯領軍的對口局處，召開第2次會議。對於張善政團隊人選是否已經完全確定？黃敏恭表示張善政徵詢很多不同的人才，完全由張主導沒有外力的介入。
黃敏恭強調，張善政市政團隊這些人才將來都是「桃園的人」，沒有說是以前張三的人、李四的人，這點非常重要。據指出，張善政團隊人事布局大致已完成，只剩少數局處首長還在評選中，張善政過去強調局處長等人選操守最重要，不畫分誰是誰的人，大家都是善團隊，為桃園拚市政。
交接會議一樣在捷工局會議廳，黃敏恭針對今天交接小組工作事項，表示會議會先確認上周託付事項，包括請市政府提供工程等資料，目前小組成員在市政府都有一個對應的交接窗口，要讓張善政上任後3個月包括就職典禮、跨年、元旦升旗等活動、重大工程建設都能無縫接軌。
上周第一次開會分別針對各項主題討論，張善政各分組在市政府都有窗口而且充分配合，滿順利的，今天會再繼續盤點交接的內容，如果沒有特別問題就由各窗做更細節的交接。至於上次為什麼要請市政府提供未驗收、正在招標的工程項目，黃敏恭說明因為有些設計預算的執行和保留，交接小組希望能先釐清，以免上任後出現違約或過了時效，這樣做才能無縫接軌。
對張善政昨天與李鴻源會面討論上任後如何總體檢桃園市的公共工程品質，黃敏恭認為張善政市長因為本身有工程專業背景，選舉期間也特別關切一些工程品質缺失，希望上任後可以打造讓市民安心活動的公共場域空間，因此工程的流程與合法性，也是張善政關切的重點，為桃園市民設想就不要分新任、卸任，大家一起把公共工程做好。
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