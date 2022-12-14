徐巧芯嗆「女權自助餐」范雲反批：和父權站在一起

國民黨台北市議員徐巧芯和民進黨立委范雲連日針對性平議題隔空交火。范雲昨天再度在臉書表示，不管是誰都不應該用羞辱女性的字眼來攻擊對方，徐巧芯過去也曾使用「抄吉掰」來羞辱政府官員，這類言論都是破壞性別平等、破壞互相尊重的元兇。

范雲指出，從徐巧芯的發言記錄來看，她沒有真正在乎過女性權益，只會浮濫的拿性別議題做政治操作。范雲說，身為立委每天忙於法案、政策，還要分心回應一個不懂得「教養」二個字怎麼寫的人，實在浪費自己時間。

對於被徐巧芯指稱是「女權自助餐」。范雲表示，該詞彙一開始就是被一群厭女的群體來濫用，用來攻擊他們不了解和痛恨的女性主義者；然而徐巧芯今天卻以此攻擊她，會用這種字眼攻擊女性的人，根本就和父權站在一起。

范雲也批評，巧芯放假消息、製造對立，為攻擊而攻擊。自己當初在同黨立委高嘉瑜受暴時，就一起開記者會的相關紀錄，也有譴責執政黨部會首長疑似性騷擾的質詢內容，「徐巧芯攻擊前，連google都懶得google，根本就是假消息的元兇」。

范雲重申自己觀點，作為立委，首要任務就是立法與政策監督；第二，對於公開性別歧視發言，只評論指標性的公眾人物，因為指標性公眾人物的言論對整體社會氛圍，有較大的負面影響；第三，對於公眾人物的婚外情、性隱私，會避免評論。

范雲表示，作為推動性別平等政策與法案的女性政治人物，的確時常被當作箭靶來攻擊與檢視，但她願意為了性別議題的推動，忍受這些謾罵與羞辱，也呼籲徐巧芯，停止拿性別議題來做政治操作。