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消除一切形式種族歧視國際公約 台灣首發國家報告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部於今舉辦「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）首次國家報告發表記者會，圖／內政部提供
內政部於今舉辦「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）首次國家報告發表記者會，圖／內政部提供

內政部於今舉辦「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）首次國家報告發表記者會，行政院政務委員羅秉成表示，我國現在雖非聯合國會員國，但仍不斷向國際人權標準看齊，自主承諾實踐國際人權公約，參考聯合國審查模式，結合在地經驗，建立我國的公約推行及審查機制。

ICERD是聯合國九大核心人權公約之一，也是我國唯一於退出聯合國以前就完成簽署、批准及存放手續的國際公約，具有國內法效力。

內政部次長陳宗彥今說明，近3年政府推動《ICERD》的具體措施，今年台灣推動人權工作成果豐碩，ICERD首次國家報告，在人權保障上又向前邁進了一大步。展現我國政府致力於消除種族歧視、促進平等及尊重多元的決心。

陳宗彥表示，國家報告的撰寫過程，共有34個關心議題的民間團體及人權組織參與，提出許多寶貴的建議，內政部也將相關資訊整理納入首次國家報告中。

ICERD首次國家報告，從推動「原住民族歷史及轉型正義」、「少數族群語文、文化復振」，以及「生活適應等基本人權維護」3大主軸架構，分別由法規、組織、政策、教育及宣導等各個層面，檢視政府是否達成ICERD國家報告「落實種族平等及消除種族歧視」的宗旨。

此外，也從受保護的主體對象，檢視政府對於各種族、族群積極推動的平權措施，對象包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工及其他非公民等，並分別說明對於各種族、族群事務的不同任務目標及需求。

內政部指出，ICERD首次國家報告已置於內政部移民署官網（www.immigration.gov.tw/5385/7445/250283），供各界閱覽，未來內政部也將持續結合各界資源及力量，積極落實推動。

人權 聯合國

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