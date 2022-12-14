小內閣僅公布17人會有懸缺？ 蔣萬安團隊：會盡量達成

台北市長當選人蔣萬安今再公布新一波小內閣名單，尚未見副市長人選，引發外界關注。蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，相關人士持續延攬，確定後對外報告；至於是否會有懸缺？鄭僅說，「我們盡量來達成。」

蔣萬安團隊今上午9點以新聞稿方式公布名單，並舉行記者會，由鄭世維出面受訪。此次名單包括資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安、勞動局長高寶華；加上12日公布首波小內閣名單，目前已曝光17人。

媒體問及，何時會公布第二名副市長？鄭世維表示，相關人士都在持續延攬，確定會對外報告，希望在12月25日上任前都能夠到位。媒體追問，是否在等立委林奕華接任？鄭說，林奕華現在以做交接小組窗口成員，把交接辦好，未來人事安排都是蔣萬安的權限。

媒體問及，蔣萬安當選18天，只公開露面過6天，是否小內閣難產？鄭世維表示，剩下十多天要上任，蔣萬安持續延攬專業人才，並不會碰到瓶頸，正如昨台中市長盧秀燕受訪所透露「人選很多」，蔣萬安希望從中挑選更好、更適合服務北市的人選，未來上任的時候，局處首長也會公開亮相。

至於下一波名單何時公布？鄭世維表示，相關作業再進行，確定後向大家報告；至於是否有懸缺？鄭僅說，「我們盡量來達成。」

另外，教育局長是由國立政治大學教育學院兼任教授、學校建築研究學會名譽理事長湯志民接任；媒體問及，湯志民過去曾任北市教育局長此次為何願意回鍋？

鄭世維表示，每個階段都有每個階段的任務，湯志民過去有擔任過教育局長，再次延攬，重要的是，教育體系要有熟手，現在學校廳舍，面臨少子化，有很多餘裕空間，蔣萬安盼能借重湯志民在校園EOD規畫的專長。

而新任資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱均年僅37歲，鄭世維表示，大家在講世代交替，但他認為不只要世代交替還要世代提攜，多提攜年輕人增加公務歷練機會，由此可見蔣萬安在人事上重視年輕人，同時盼對方能將民間專長發揮到公務系統的領域。