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賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

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賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
青平台基金會董事長鄭麗君今天代副總統賴清德，前往民進黨中央黨部登記參選民進黨主席。記者蔡晉宇／攝影
青平台基金會董事長鄭麗君今天代副總統賴清德，前往民進黨中央黨部登記參選民進黨主席。記者蔡晉宇／攝影

青平台基金會董事長鄭麗君今天代副總統賴清德，前往民進黨中央黨部登記參選民進黨主席。鄭麗君表示，賴清德參選黨主席有四大政見，分別是重整旗鼓，協助穩定政局；深刻檢討，贏回人民信任；廣納人才，引領創新進步；守護台灣，促進民主、和平、繁榮。

賴清德則透過臉書表示，民進黨創黨36年來，台灣人民給民進黨的每一分力量、給民進黨的每一次鞭策，都是來自對台灣的支持和期待。這段時間，謝謝各界的關心與建言，也期待能夠跟大家攜手努力，讓民進黨成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。

鄭麗君表示，賴清德從政二十多年來，與黨內同志攜手並肩，為守護台灣、人民幸福而努力，不僅熱愛國家，也熱愛自己的政黨，對這塊土地及人民有堅定的使命。當民進黨遭逢挫敗，身為民進黨的一分子，勇敢承擔，團結黨內，共同面對挑戰，重振士氣，是無可迴避的責任，宣布參選黨主席的同時，希望完成四項工作。

鄭麗君指出，首先是重整旗鼓，協助穩定政局。2022年九合一大選的結果，重挫民進黨，但黨的力量不能分散。民進黨必須在最短時間內，迅速調整步伐，重新出發，提出對台灣未來的願景、理念及政策，作為凝聚國人前進的動力。

鄭麗君說，第二點是深刻檢討，贏回人民信任。要積極了解和回應各界的指教和訴求，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，也要堅定民進黨民主開放精神，追求多元進步的價值，持續擴大黨與社會的連結，加強與青年世代的對話。透過傾聽民意、檢討改善，要讓民進黨推動的政策更完善、更有感、更貼近民意，照顧弱勢，實現公義，讓民眾的生活獲得更大的支持，也擴大人民對民進黨的支持與信任。

鄭麗君表示，第三點是廣納人才，引領創新進步。要加強人才培育，也要透過公平機制讓更多有能力的人，可以貢獻專業，促進黨內世代交流與合作，共同投入黨務革新與發展。面對未來各項挑戰，民進黨需要來自不同領域、中央地方參政人才，一起團結打拚。

鄭麗君指出，第四點是守護台灣，促進民主和平繁榮。民主、和平、繁榮是台灣重要的國家安全戰略，當前台灣面臨區域威權主義擴張、疫後經濟振興、氣候變遷加劇及淨零能源轉型等國內外挑戰，民進黨身為執政黨，將與執政團隊團結合作，發揮執政最大成效，凝聚社會最大力量，共同提升台灣的韌性與實力，持續深化台灣民主、守護區域和平，促進國家繁榮發展。

青平台基金會董事長鄭麗君今天代副總統賴清德，前往民進黨中央黨部登記參選民進黨主席。記者蔡晉宇／攝影
青平台基金會董事長鄭麗君今天代副總統賴清德，前往民進黨中央黨部登記參選民進黨主席。記者蔡晉宇／攝影
青平台基金會董事長鄭麗君今天代副總統賴清德，前往民進黨中央黨部登記參選民進黨主席。記者曾原信／攝影
青平台基金會董事長鄭麗君今天代副總統賴清德，前往民進黨中央黨部登記參選民進黨主席。記者曾原信／攝影

民進黨 鄭麗君 賴清德

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