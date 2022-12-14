總統打高端可否過境美國？ 外交部：有賴副總統前例

國民黨立委陳以信今在立法院質詢表示，蔡英文總統疫情後都還未出訪，是否將有出訪國外計畫？而蔡英文總統打高端疫苗，若行程有過境美國，是否可以？外交部次長俞大㵢答詢時表示，出訪是有在初步規畫，但時間地點都未定案，至於疫苗「不是個問題、有賴（清德）副總統的例子」。

陳以信則說，賴清德的例子就是所謂「外交泡泡」，由特別通道出訪，意思是說蔡英文總統以後若過境美國都用外交泡泡，形成「總統打高端可以去美國、一般人打高端不能去美國」、「不公平」，俞大㵢回說，還沒到討論階段，因此無法預測。

立法院外交及國防、經濟委員會今天舉行第二次聯席會議，審查「停止台尼自由貿易協定施行文書」，外交部及經濟部官員列席備詢。

陳以信先問，總統是否有出訪計畫？要去中南美洲還是哪裡？會不會過境美國東、西岸？俞大㵢答詢時未具體回應，僅表示，有在初步規畫，畢竟總統從疫情後就一段時間沒出訪，但不管是地點或時間都未定案，「還在討論中」。

陳以信追問，蔡英文打高端到底能不能過境美國？俞大㵢說，這個不會是問題。陳以信則說，怎麼不會是問題？國人都是問題為什麼她（指總統）不是問題？

俞大㵢表示，有賴（清德）副總統的例子。陳以信質疑說，賴清德是以外交泡泡方式，意思是說國人都不能夠去美國，就他能夠去美國。陳以信強調，總統打高端可以去美國，但一般人都不能去，不公平，請外交部要好好為國爭取。