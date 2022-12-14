快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

總統打高端可否過境美國？ 外交部：有賴副總統前例

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委陳以信今在立法院質詢表示，蔡英文總統疫情後都還未出訪，是否將有出訪國外計畫？外交部次長俞大㵢答詢表示，出訪是有在初步規劃，但時間地點都未定案。圖／取自國會立院頻道
國民黨立委陳以信今在立法院質詢表示，蔡英文總統疫情後都還未出訪，是否將有出訪國外計畫？外交部次長俞大㵢答詢表示，出訪是有在初步規劃，但時間地點都未定案。圖／取自國會立院頻道

國民黨立委陳以信今在立法院質詢表示，蔡英文總統疫情後都還未出訪，是否將有出訪國外計畫？而蔡英文總統打高端疫苗，若行程有過境美國，是否可以？外交部次長俞大㵢答詢時表示，出訪是有在初步規畫，但時間地點都未定案，至於疫苗「不是個問題、有賴（清德）副總統的例子」。

陳以信則說，賴清德的例子就是所謂「外交泡泡」，由特別通道出訪，意思是說蔡英文總統以後若過境美國都用外交泡泡，形成「總統打高端可以去美國、一般人打高端不能去美國」、「不公平」，俞大㵢回說，還沒到討論階段，因此無法預測。

立法院外交及國防、經濟委員會今天舉行第二次聯席會議，審查「停止台尼自由貿易協定施行文書」，外交部及經濟部官員列席備詢。

陳以信先問，總統是否有出訪計畫？要去中南美洲還是哪裡？會不會過境美國東、西岸？俞大㵢答詢時未具體回應，僅表示，有在初步規畫，畢竟總統從疫情後就一段時間沒出訪，但不管是地點或時間都未定案，「還在討論中」。

陳以信追問，蔡英文打高端到底能不能過境美國？俞大㵢說，這個不會是問題。陳以信則說，怎麼不會是問題？國人都是問題為什麼她（指總統）不是問題？

俞大㵢表示，有賴（清德）副總統的例子。陳以信質疑說，賴清德是以外交泡泡方式，意思是說國人都不能夠去美國，就他能夠去美國。陳以信強調，總統打高端可以去美國，但一般人都不能去，不公平，請外交部要好好為國爭取。

美國 蔡英文 高端疫苗 賴清德

延伸閱讀

我國使館被「充公」送北京？俞大㵢：尼國有此意圖

民進黨慘敗之後提「排黑條款」 藍綠立委：可能違憲

賴清德被引蛇出洞？「蔡英文手上2王牌」恐害他亂箭穿心

通盤檢討大學學術倫理 教長曝明年大學校長會議將處理

相關新聞

檢討謝曉星性騷案 立委凍結原能會1047萬餘預算

原能會主委謝曉星涉性平案件，立法院教育及文化委員會今多名立委認為，原能會整體性平觀念太差，要求凍結主委特別費用及一般行政...

郭再欽稱遭攻擊辭民進黨中執委 將循司法途徑捍衛清白

民進黨中執委郭再欽今天透過聲明，表示因特定政治勢力操弄，被攻擊為黑金，因此將專心循法律途徑捍衛清白，自即日起辭去民進黨中...

徐巧芯嗆「女權自助餐」范雲反批：和父權站在一起

國民黨台北市議員徐巧芯和民進黨立委范雲連日針對性平議題隔空交火。范雲昨天再度在臉書表示，不管是誰都不應該用羞辱女性的字眼...

蔣萬安再揭7位小內閣 不見副市長人選

台北市長當選人蔣萬安今再公布新一波小內閣名單，包括教育局長湯志民、勞動局長高寶華等共7人，其中高寶華現任留任，湯志民則是...

蔣萬安第二波小內閣湯志民回鍋 柯文哲忍不住這樣回

台北市長當選人蔣萬安今天公布第二波小內閣人事， 北市教育局長將由台北市長柯文哲第一任的政大教授湯志民「回鍋」；還有北市勞...

數位部推線上訂餐遭罵翻 綠委：癢的不抓、不癢抓到流血

數位發展部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型，但藍綠立委都罵翻。民進黨立委何志偉上午受訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。