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民眾黨要求候選人簽回捐助理費承諾書 綠委質疑制度化

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨接連爆出要求候選人簽署回捐助理費承諾書，民進黨立委王定宇質疑，這恐是制度化的行為。本報資料照
民眾黨接連爆出要求候選人簽署回捐助理費承諾書，民進黨立委王定宇質疑，這恐是制度化的行為。本報資料照

民眾黨新竹市長當選人高虹安爆發涉嫌詐領助理費後，選後民眾黨內接連有人爆料，被要求「薪水回捐」黨部，甚至被要求簽署承諾書。民進黨立委王定宇今天表示，從這些民眾黨人的說法和高虹安案看來，「詐領助理費」挪給政黨使用，在民眾黨似乎是個制度化行為。

高虹安競選期間，被爆出涉嫌詐領助理費、助理捐加班費給公積金被私用等爭議，檢調單位選後已經啟動調查。王定宇表示，把公費助理挪用看來是民眾黨制度化，建議民眾黨跟高虹安，想想法律問題，口徑一致，檢察官則要思考串證、滅證的問題。

近期接連有代表民眾黨參與選舉的人跳出來爆料，民眾黨要求候選人簽切結書，當選後用公費助理的名義，將公費挪給政黨使用，有2022年地方黨部和議員選舉，也有2020立委候選人。

王定宇說，從這些民眾黨人的說法和高虹安案看來，「詐領助理費」挪給政黨使用，在民眾黨似乎是個制度化行為，而且公開爆料的都是民眾黨的自己人，是禍起蕭牆，更是法律問題，別再瞎扯其他政黨企圖搞政治把戲。

民眾黨 高虹安 王定宇

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