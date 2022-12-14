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郭再欽稱遭攻擊辭民進黨中執委 將循司法途徑捍衛清白

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨中執委郭再欽。圖／郭再欽提供
民進黨中執委郭再欽。圖／郭再欽提供

民進黨中執委郭再欽今天透過聲明，表示因特定政治勢力操弄，被攻擊為黑金，因此將專心循法律途徑捍衛清白，自即日起辭去民進黨中執委職務。

郭再欽強調，指控他為黑金的人，真實的面目才是真正不堪聞問，他將一一揭露這些人的敗行劣跡，讓選民逐一檢視誰才是黑金？

郭再欽在聲明中指出，他是槍擊案的受害者，卻遭攻擊為黑金，他將針對不實言論予以回擊；而爐碴案舊案重查，起訴內容多所錯置，為了捍衛自身的清白，將循司法途徑力爭到底。而任何以政治操弄的手段，攻擊他之言論，亦將一併循法律途徑予以追究。

為了專心司法訴訟，郭再欽自即日起辭去民進黨中執委職務。

郭再欽聲明全文：

本人自即日起，辭去民主進步黨中央執行委員一職。

槍擊案中，我是受害者，卻遭攻擊為黑金，我將針對不實言論予以回擊。爐碴案舊案重查，起訴內容多所錯置，為了捍衛自身的清白，我將循司法途徑力爭到底。任何以政治操弄的手段，攻擊本人之言論，亦將一併循法律途徑予以追究。

為了專心司法訴訟，自即日起辭去民進黨中執委職務。

郭再欽2022/12/14

郭再欽聲明辭民進黨中執委，將循司法途徑捍衛清白。圖／郭再欽提供
郭再欽聲明辭民進黨中執委，將循司法途徑捍衛清白。圖／郭再欽提供

郭再欽 民進黨 槍擊

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