賴清德登記參選民進黨主席 何志偉想起兩段溫馨往事

副總統賴清德日前表態參選民進黨主席，今天上午委由前文化部長鄭麗君代為登記，民進黨立委何志偉表示，自己肯定賴清德現在為民進黨承擔的勇氣，相信是民進黨當前最好的人選，因此全黨一致團結力挺賴清德。

賴清德辦公室今天說明，賴清德雖然已經快篩陰性，但在自主健康管理期間為慎重起見，還是決定委由鄭麗君代為登記。親賴人士則說，鄭麗君代表的是世代傳承，因此由她代表登記是好人選。

何志偉稍早在臉書表示，賴清德是民進黨當前擔任黨主席最好的人選，因此全黨一致團結力挺賴清德，而檢討、改革、團結、贏得信賴正是民進黨未來最重要的任務。

何志偉提及，賴清德在今年6月要進行腰椎手術之前，還非常關心台北市士林區福林國小的少棒隊，甚至在出國比賽前向他們加油打氣，鼓舞人心，成績斐然為國爭光。

何志偉還說，在今年的九合一地方選舉，賴清德可以說是「輔選里程數」的冠軍，不只是全台灣跑透透，還拚到離島，希望可以幫助民進黨的縣市長、縣市議員候選人輔選，為了民進黨真的是盡心盡力。

何志偉認為，在這次的地方選舉結果出爐之後，面對九合一選舉的敗選，現在是對民進黨的艱困時刻，而在面對民意的面前，每個人都應該要謙卑，民進黨更要深切檢討。