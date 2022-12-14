賴清德登記參選民進黨主席 何志偉想起兩段溫馨往事
副總統賴清德日前表態參選民進黨主席，今天上午委由前文化部長鄭麗君代為登記，民進黨立委何志偉表示，自己肯定賴清德現在為民進黨承擔的勇氣，相信是民進黨當前最好的人選，因此全黨一致團結力挺賴清德。
賴清德辦公室今天說明，賴清德雖然已經快篩陰性，但在自主健康管理期間為慎重起見，還是決定委由鄭麗君代為登記。親賴人士則說，鄭麗君代表的是世代傳承，因此由她代表登記是好人選。
何志偉稍早在臉書表示，賴清德是民進黨當前擔任黨主席最好的人選，因此全黨一致團結力挺賴清德，而檢討、改革、團結、贏得信賴正是民進黨未來最重要的任務。
何志偉提及，賴清德在今年6月要進行腰椎手術之前，還非常關心台北市士林區福林國小的少棒隊，甚至在出國比賽前向他們加油打氣，鼓舞人心，成績斐然為國爭光。
何志偉還說，在今年的九合一地方選舉，賴清德可以說是「輔選里程數」的冠軍，不只是全台灣跑透透，還拚到離島，希望可以幫助民進黨的縣市長、縣市議員候選人輔選，為了民進黨真的是盡心盡力。
何志偉認為，在這次的地方選舉結果出爐之後，面對九合一選舉的敗選，現在是對民進黨的艱困時刻，而在面對民意的面前，每個人都應該要謙卑，民進黨更要深切檢討。
何志偉強調，自己肯定賴清德現在為黨承擔的勇氣，相信他會是一個可以帶領民進黨往前的好人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言