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高市府小內閣將微調 陳其邁：給年輕人機會

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁訪日回台，今早主持市政暨防疫會議前接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁訪日回台，今早主持市政暨防疫會議前接受媒體聯訪。記者林巧璉／攝影

高雄市長陳其邁順利連任，國民黨、民進黨籍市議員都未單獨過半，藍綠都在積極拉攏無黨籍議員。陳其邁今受訪表示，民進黨現在還在進行各種不同狀況的模擬，在市府立場就是希望能夠維持未來議會穩定，市府能與議會順利協商 。市府小內閣將微調，除了穩定外，也會朝讓年輕人有更多機會的方向規畫。

12月25日高雄市議員就職，就職後隨即要選出正副議長人選。高雄市議員65人，這次選舉國、民兩黨都未過半，國民黨29席、民進黨27席，為搶下議長寶座，雙方陣營積極找無黨、小黨合作。

人選部分民進黨有康裕成、鄭光峰表態，媒體問及民進黨正副議長人選協調進展，陳其邁說，目前還在進行各種不同方式的推估，這部分由黨部說明較好，但在市府立場希望未來議會能夠穩定，市府與議會協商順利，共同推動市政，讓高雄更好。

陳其邁小內閣將會微幅調整，但目前名單未出爐，陳其邁今說，還在進行整體規畫，主要仍是以穩定為最大考量，但是也會希望讓年輕人有更多機會，調整方向基本上會朝此目標去做。

民進黨 陳其邁

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