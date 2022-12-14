數位部開發雲端點菜 藍委發現時間差再轟「美化政績」

數位發展部臉書粉專日前貼出部長唐鳳吃麵線的貼文，被國人罵翻後，昨晚緊急再發聲明，強調是在推廣「台灣雲市集」服務。國民黨立委洪孟楷發現，此案早在數位部成立前就已在運作，質疑是拿前人數字美化成績，從聲明可見仍在辯解，比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢。

洪孟楷說，該貼文被被國人罵翻後，昨晚緊急再發聲明，但通篇內容還是辯解，彷彿絲毫不覺得在這節骨眼上貼此文章有何疏失。他質疑，數位部掌握上百億預算，卻是在宣導民間早就運作的點餐服務，顯然根本抓不到引起民怨的重點，比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢。

洪孟楷說，綜觀近期資安問題頻傳，包括國人個資外洩、詐騙橫行、甚至駭客攻擊等重要議題，不見數位部積極作為，反而貼文宣傳民間業者的點餐系統，數位部成立時想做的事很豐滿，但實際作為卻很骨感，對得起手握的百億人民納稅錢嗎？

他也發現，數位部聲明強調是在推廣「台灣雲市集」服務，並拿出數據「自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。」但數位部是111年8月才掛牌，所謂台灣雲市集在數位部還沒成立前就已經在運作，由經濟部中小企業處負責，所以3.7萬家業者使用，也跟數位部沒太多直接關係。

他質疑，「拿前人的數字來美化政績，不就更證明有沒有數位部其實差異並不大嗎！」管你部長想吃什麼麵線，國人要看的是解決問題的能力和決心，數位部粉專難得破千討論和點讚的文章，竟然是這種負面新聞；不知反省的態度，就是現在政府從上到下硬拗成性的態度，也是國人最無法接受的回應。