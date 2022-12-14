民進黨選舉檢討會 鄭文燦：檢討大概30個議題

桃園市長鄭文燦擔任民進黨選舉檢討小組召集人，昨天邀請各縣市的競選核心幹部開會，鄭文燦今天上午在市政府受訪時表示，昨天檢討了大概30個左右的議題，會再進一步彙整成報告，今天還會召開百工百業的座談會，聽取社會各種不同的團體的看法。

鄭文燦說，昨天檢討的議題包括提名的時程較短，執政的成績跟人民的感受也有一段距離，還有面對假訊息，特別是各式各樣的短影片在各種社群媒體上傳播時，不能夠有效的澄清，造成許多形象或者是資訊被扭曲，這部分也作了檢討。另外，因為防疫、通膨、兵役等問題，帶來年輕人對於現況採取一個不投票的態度，或者沒有投給執政黨，這些也都一併檢討。

對於最近小三通還有一些赴大陸的商品登記出問題，檢討小組會不會列入百工百業座談議題之一？鄭文燦指出，貿易的障礙是來自對岸，當然政府也會盡力消除可能的障礙，讓兩岸經貿往來回到一個正常的軌道。屬於台灣該做的，政府都應該要把它做好，但是如果這個刻意製造的路障來自對岸，他認為這部分是有涉及政治操作，希望還是能夠讓兩岸經貿往來正常化、制度化，如果有爭議，也是要透過機制來解決，而不是片面來決定，所以小三通和商品登記的問題，還是應該從這個角度來看比較好。