賴清德今登記參選黨主席 陳其邁：要承擔改革責任

高雄市長陳其邁身兼民進黨代理主席，今天早上被媒體問及副總統賴清德今天將登記，笑問「已經登記了嗎？」他說，若對還沒發生的事情評論，萬一突然沒去，不是白講了嗎？因此待登記後再說，也強調未來黨主席要承擔改革責任，有反省才有進步和未來的勝選。

賴清德日前宣布參選民進黨主席，因上周確診，雖目前快篩已呈現陰性，但目前仍在自主健康管理期間，為求慎重委由文化部前部長鄭麗君登記，預計在早上11點現身民進黨中央黨部。

陳其邁10點在市政府主持市政會議前接受媒體聯訪，他說，人民都看民進黨面對挫敗的反省跟改革力道，新的黨主席上任也會承擔這個責任，更重要也是2024年的選舉，「有反省才會有進步，才會有未來的勝選。」

外界對於民進黨此次九合一選舉大敗有諸多討論，民進黨也由桃園市長鄭文燦領軍與各地懇談，深入檢討。昨天也與各地選舉總幹事開會檢討，3小時會議，熱烈討論各種可能的敗選原因。陳其邁今說，敗選因素很多，不能歸單一因素考量，各方面都待深入檢討。且不是檢討完就沒事，知道哪裡錯、做得不更好就要立即改正。

民進黨中常會上周決議，黨主席補選從本周一至五開放登記，目前僅有賴清德一人領表。將於明年1月15日投票，任期至2024年5月20日。