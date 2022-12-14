賴清德選黨主席擬從新北辦政策會 高嘉瑜：從原點出發

副總統賴清德日前宣布參選民進黨主席，今天上午委託前文化部長鄭麗君前往黨中央代為登記參選。媒體報導，賴清德陣營將啟動政策說明會，首站就選在從新北市出發。民進黨立委高嘉瑜受訪表示，賴清德的故鄉在萬里，從新北出發代表原點出發，不忘初心的概念，這是很好的開始。

民進黨主席補選於本周一至周五開放登記，下月15日舉行黨員投票，賴清德因確診，仍在自主管理期間，為求慎重起見，委由鄭麗君前往登記參選黨主席。

高嘉瑜表示，民進黨要有新氣象，賴清德願意承擔，相信能重喚起民進黨理想性，也能從反省檢討、重新站起來，最重要的是重新凝聚士氣，找回民眾的信任，相信賴清德是很好的人選。

對於委由鄭麗君登記參選，高嘉瑜說，鄭麗君從學運世代到青輔會、文化部長，其任內對於文化圈、年輕人都是有號召力，相信她代表賴清德登記參選是最好人選，希望也能讓年輕人重新信任民進黨。

賴清德完成登記參選後，傳出賴營規畫「向黨員報告」政策說明會，向黨內宣示黨務改革方向，首場說明會就在新北三重出發，引發劍指新北市長侯友宜的聯想。

高嘉瑜說，萬里是賴清德副總統的故鄉，新北市也是台灣人口最多的縣市，象徵從故鄉、原點出發，不忘初心、不忘初衷，這是很好的開始，給予支持。