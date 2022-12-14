快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德選黨主席擬從新北辦政策會 高嘉瑜：從原點出發

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照
民進黨立委高嘉瑜。本報資料照

副總統賴清德日前宣布參選民進黨主席，今天上午委託前文化部長鄭麗君前往黨中央代為登記參選。媒體報導，賴清德陣營將啟動政策說明會，首站就選在從新北市出發。民進黨立委高嘉瑜受訪表示，賴清德的故鄉在萬里，從新北出發代表原點出發，不忘初心的概念，這是很好的開始。

民進黨主席補選於本周一至周五開放登記，下月15日舉行黨員投票，賴清德因確診，仍在自主管理期間，為求慎重起見，委由鄭麗君前往登記參選黨主席。

高嘉瑜表示，民進黨要有新氣象，賴清德願意承擔，相信能重喚起民進黨理想性，也能從反省檢討、重新站起來，最重要的是重新凝聚士氣，找回民眾的信任，相信賴清德是很好的人選。

對於委由鄭麗君登記參選，高嘉瑜說，鄭麗君從學運世代到青輔會、文化部長，其任內對於文化圈、年輕人都是有號召力，相信她代表賴清德登記參選是最好人選，希望也能讓年輕人重新信任民進黨。

賴清德完成登記參選後，傳出賴營規畫「向黨員報告」政策說明會，向黨內宣示黨務改革方向，首場說明會就在新北三重出發，引發劍指新北市長侯友宜的聯想。

高嘉瑜說，萬里是賴清德副總統的故鄉，新北市也是台灣人口最多的縣市，象徵從故鄉、原點出發，不忘初心、不忘初衷，這是很好的開始，給予支持。

賴清德 民進黨

延伸閱讀

賴清德選黨主席 鄭文燦：祝福與協助 盼民進黨調整隊形

賴清德參選黨主席 今上午由鄭麗君代為登記

參選民進黨黨主席 賴清德14日委託請人登記

爐碴案台南藍營要賴清德表態反黑金議長 綠：無端牽扯

相關新聞

檢討謝曉星性騷案 立委凍結原能會1047萬餘預算

原能會主委謝曉星涉性平案件，立法院教育及文化委員會今多名立委認為，原能會整體性平觀念太差，要求凍結主委特別費用及一般行政...

郭再欽稱遭攻擊辭民進黨中執委 將循司法途徑捍衛清白

民進黨中執委郭再欽今天透過聲明，表示因特定政治勢力操弄，被攻擊為黑金，因此將專心循法律途徑捍衛清白，自即日起辭去民進黨中...

徐巧芯嗆「女權自助餐」范雲反批：和父權站在一起

國民黨台北市議員徐巧芯和民進黨立委范雲連日針對性平議題隔空交火。范雲昨天再度在臉書表示，不管是誰都不應該用羞辱女性的字眼...

蔣萬安再揭7位小內閣 不見副市長人選

台北市長當選人蔣萬安今再公布新一波小內閣名單，包括教育局長湯志民、勞動局長高寶華等共7人，其中高寶華現任留任，湯志民則是...

蔣萬安第二波小內閣湯志民回鍋 柯文哲忍不住這樣回

台北市長當選人蔣萬安今天公布第二波小內閣人事， 北市教育局長將由台北市長柯文哲第一任的政大教授湯志民「回鍋」；還有北市勞...

數位部推線上訂餐遭罵翻 綠委：癢的不抓、不癢抓到流血

數位發展部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型，但藍綠立委都罵翻。民進黨立委何志偉上午受訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。