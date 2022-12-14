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桃市府恐成朱立倫酬庸基地？張善政駁斥：所有人事自己主導

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長當選人張善政今天參加國科會AIMS研究中心2022成果發表會。記者朱冠諭／攝影
桃園市長當選人張善政今天參加國科會AIMS研究中心2022成果發表會。記者朱冠諭／攝影

桃園巿長當選人張善政本月25日就職，正全力籌組巿府團隊，今天表示，預計下周公布小內閣人事，並強調所有人事徵詢都是他自己主導，完全沒有外力介入，駁斥外界稱桃市府會成為酬庸基地的說法。

張善政昨晚在臉書上傳和內政部前部長長李鴻源見面的照片，外界也持續關心李鴻源是否會進小內閣？對此，張善政強調，他請李鴻源出來，是邀請他組成委員會（協助總體檢桃園公共工程），這個委員會是市府編制外的客觀諮詢對象，跟市府的人事沒有關係。

張善政今天參加國科會AIMS研究中心2022成果發表會，會後受訪，被問到外傳國民黨主席朱立倫和舊桃園縣府人馬積極卡位小內閣，對此強力駁斥表示，所有人事徵詢都是由他主導，完全沒有外力介入，「沒有說是以前張三的人、李四的人，這點非常重要」，更不會成為朱立倫前進2024的酬庸基地。

張善政表示，他徵詢很多不同來源，所有徵詢的官員都是為桃園打拚，他也講得非常清楚，一旦接受徵召擔任官員，這些人將來都是桃園的人，而不代表任何特定人士。

桃園市長當選人張善政今天參加國科會AIMS研究中心2022成果發表會。記者朱冠諭／攝影
桃園市長當選人張善政今天參加國科會AIMS研究中心2022成果發表會。記者朱冠諭／攝影

桃園 張善政 李鴻源 朱立倫

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