快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德選黨主席 鄭文燦：祝福與協助 盼民進黨調整隊形

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦重申祝福和協助賴清德選黨主席。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦重申祝福和協助賴清德選黨主席。記者鄭國樑／攝影

民進黨開始受理黨主席補選領表、登記，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議前受訪，表示賴清德副總統已經決定參選黨主席，他和民進黨不只會給他祝福，也協助賴清德，希望整個黨的團隊調整隊形，因應新的挑戰。

對媒體仍在報導立法院這個會期結束後，鄭文燦明年會接閣揆？鄭文燦表示尊重各種不同的評論。

鄭文燦說，民進黨黨主席領表登記是12日到16日，他會祝福也會協助賴清德，大家希望整個黨的團隊調整隊形，因應新的挑戰，因為2024年的總統大選，關係執政的路線能否繼續，也關係台灣未來的發展，所以這是一個非常關鍵的選舉，希望能夠透過黨主席的改選，能讓黨的團隊形成一個新的隊形。

媒體問新團隊的優勢會在那裡？鄭文燦指出，大家用全新的思維來看待這個黨的團隊，最重要是要保持整個黨的團結，還有面對問題的誠懇度，以及開創新局的能力。

團隊 鄭文燦 民進黨

延伸閱讀

賴清德參選黨主席 今上午由鄭麗君代為登記

九合一敗選檢討 鄭文燦：持續社會力與青年座談

參選民進黨黨主席 賴清德14日委託請人登記

民進黨主席補選今無人登記 目前僅賴清德領表

相關新聞

檢討謝曉星性騷案 立委凍結原能會1047萬餘預算

原能會主委謝曉星涉性平案件，立法院教育及文化委員會今多名立委認為，原能會整體性平觀念太差，要求凍結主委特別費用及一般行政...

郭再欽稱遭攻擊辭民進黨中執委 將循司法途徑捍衛清白

民進黨中執委郭再欽今天透過聲明，表示因特定政治勢力操弄，被攻擊為黑金，因此將專心循法律途徑捍衛清白，自即日起辭去民進黨中...

徐巧芯嗆「女權自助餐」范雲反批：和父權站在一起

國民黨台北市議員徐巧芯和民進黨立委范雲連日針對性平議題隔空交火。范雲昨天再度在臉書表示，不管是誰都不應該用羞辱女性的字眼...

蔣萬安再揭7位小內閣 不見副市長人選

台北市長當選人蔣萬安今再公布新一波小內閣名單，包括教育局長湯志民、勞動局長高寶華等共7人，其中高寶華現任留任，湯志民則是...

蔣萬安第二波小內閣湯志民回鍋 柯文哲忍不住這樣回

台北市長當選人蔣萬安今天公布第二波小內閣人事， 北市教育局長將由台北市長柯文哲第一任的政大教授湯志民「回鍋」；還有北市勞...

數位部推線上訂餐遭罵翻 綠委：癢的不抓、不癢抓到流血

數位發展部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型，但藍綠立委都罵翻。民進黨立委何志偉上午受訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。