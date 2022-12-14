賴清德選黨主席 鄭文燦：祝福與協助 盼民進黨調整隊形

民進黨開始受理黨主席補選領表、登記，桃園市長鄭文燦今天主持市政會議前受訪，表示賴清德副總統已經決定參選黨主席，他和民進黨不只會給他祝福，也協助賴清德，希望整個黨的團隊調整隊形，因應新的挑戰。

對媒體仍在報導立法院這個會期結束後，鄭文燦明年會接閣揆？鄭文燦表示尊重各種不同的評論。

鄭文燦說，民進黨黨主席領表登記是12日到16日，他會祝福也會協助賴清德，大家希望整個黨的團隊調整隊形，因應新的挑戰，因為2024年的總統大選，關係執政的路線能否繼續，也關係台灣未來的發展，所以這是一個非常關鍵的選舉，希望能夠透過黨主席的改選，能讓黨的團隊形成一個新的隊形。

媒體問新團隊的優勢會在那裡？鄭文燦指出，大家用全新的思維來看待這個黨的團隊，最重要是要保持整個黨的團結，還有面對問題的誠懇度，以及開創新局的能力。