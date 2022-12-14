快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴選黨魁由鄭麗君登記 2024「賴鄭配」？綠委這麼說

聯合報／ 記者林縉明侯俐安／台北即時報導
副總統賴清德（左），文化部前部長長鄭麗君（右）。本報資料照片
副總統賴清德（左），文化部前部長長鄭麗君（右）。本報資料照片

副總統賴清德上周三確診，8日宣布參選民進黨主席。賴清德決定在今天委由文化部前部長鄭麗君，於上午11時前往黨中央代為登記參選。對於為何由鄭麗君登記，2024年總統大選是否會是「賴鄭」配，民進黨立委何志偉上午表示，鄭麗君政治光譜色彩沒那麼強烈，至於未來誰跟誰搭配，只要被點名到的，政治行情都會提升。

何志偉上午在媒體聯訪時說，賴清德選黨魁，找鄭麗君登記，應是因為鄭麗君政治光譜色彩沒那麼強烈。

至於2024年總統大選正副總統如何搭配，他說，「本人不會看天象，我還真的沒法回答」，但他也說，只要被點名到的，政治行情都會提升，「都是好事，代表賴有人氣。」

但何志偉也提醒，現在本黨要面對的是未來兩場選舉，從相關數據上還要看，人民還在觀察民進黨選後檢討是否務實，這次選的很不好，要花多點時間贏得信任。

鄭麗君 民進黨 何志偉 賴清德 總統大選

延伸閱讀

賴清德參選黨主席 今上午由鄭麗君代為登記

參選民進黨黨主席 賴清德14日委託請人登記

爐碴案台南藍營要賴清德表態反黑金議長 綠：無端牽扯

高嘉瑜、何志偉同是天涯淪落人？鄭村棋：2人不同

相關新聞

檢討謝曉星性騷案 立委凍結原能會1047萬餘預算

原能會主委謝曉星涉性平案件，立法院教育及文化委員會今多名立委認為，原能會整體性平觀念太差，要求凍結主委特別費用及一般行政...

郭再欽稱遭攻擊辭民進黨中執委 將循司法途徑捍衛清白

民進黨中執委郭再欽今天透過聲明，表示因特定政治勢力操弄，被攻擊為黑金，因此將專心循法律途徑捍衛清白，自即日起辭去民進黨中...

蔣萬安再揭7位小內閣 不見副市長人選

台北市長當選人蔣萬安今再公布新一波小內閣名單，包括教育局長湯志民、勞動局長高寶華等共7人，其中高寶華現任留任，湯志民則是...

蔣萬安第二波小內閣湯志民回鍋 柯文哲忍不住這樣回

台北市長當選人蔣萬安今天公布第二波小內閣人事， 北市教育局長將由台北市長柯文哲第一任的政大教授湯志民「回鍋」；還有北市勞...

數位部推線上訂餐遭罵翻 綠委：癢的不抓、不癢抓到流血

數位發展部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型，但藍綠立委都罵翻。民進黨立委何志偉上午受訪時...

張善政主導人事 黃敏恭：沒張三李四 都是「桃園的人」

桃園市長當選人張善政市政交接小組召集人黃敏恭，今天上午率小組成員與市府秘書長黃治峯領軍的對口局處，召開第2次會議。對於張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。