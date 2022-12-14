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賴選黨魁由鄭麗君登記 2024「賴鄭配」？綠委這麼說
副總統賴清德上周三確診，8日宣布參選民進黨主席。賴清德決定在今天委由文化部前部長鄭麗君，於上午11時前往黨中央代為登記參選。對於為何由鄭麗君登記，2024年總統大選是否會是「賴鄭」配，民進黨立委何志偉上午表示，鄭麗君政治光譜色彩沒那麼強烈，至於未來誰跟誰搭配，只要被點名到的，政治行情都會提升。
何志偉上午在媒體聯訪時說，賴清德選黨魁，找鄭麗君登記，應是因為鄭麗君政治光譜色彩沒那麼強烈。
至於2024年總統大選正副總統如何搭配，他說，「本人不會看天象，我還真的沒法回答」，但他也說，只要被點名到的，政治行情都會提升，「都是好事，代表賴有人氣。」
但何志偉也提醒，現在本黨要面對的是未來兩場選舉，從相關數據上還要看，人民還在觀察民進黨選後檢討是否務實，這次選的很不好，要花多點時間贏得信任。
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