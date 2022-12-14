台尼斷交後我使館將被轉交北京？ 外交部：意圖是這樣

國民黨立委楊瓊瓔今在立法院質詢時表示，台灣和尼加拉瓜斷交後，我國大使館不但被尼國「充公」，甚至傳出要被轉交給北京。外交部次長俞大㵢答詢表示，它（指尼國）的意圖是這樣，目前還沒發生，只是有派警察駐守。楊瓊瓔追問我國怎麼捍衛，俞大㵢說，其他國家組織也有類似問題，還在和其他國家討論中，目前還沒有應對方案。

立法院外交及國防、經濟委員會今舉行第二次聯席會議，審查「停止台尼自由貿易協定施行文書」。

楊瓊瓔詢問，去年12月9日尼加拉瓜總統奧蒂嘉突然宣布與我國斷交，原本台灣要把使館捐給天主教區，但尼國更把我國大使館「充公」，還傳出要把我國使館轉交給北京，請問外交部訊息是否是真的？

俞大㵢證實，「它（指尼國）的意圖是這樣」，目前還沒這樣做，原本想進行國際訴訟，但後來暫緩，由於包括美洲國家組織也被沒收辦事處、歐盟代表被趕出尼國等他國有類似情形，還在和其他國家討論中。

楊瓊瓔追問各國情況不一，我國到底有沒有自己的捍衛應對方案，俞大㵢表示，目前還沒有，並稱尼國是專制國家，情況較特殊，這個情況各國也都發生，不只是我國的問題。楊瓊瓔質疑這樣國人如何安心？這是很難過的事情，俞大㵢答「是」。

對於楊瓊瓔詢問斷交原因，俞大㵢說明，尼加拉瓜去年11月舉行大選 ，結果是奧蒂嘉上任，但普遍不被國際社會承認，我國口頭有祝賀奧蒂嘉，但奧蒂嘉和尼加拉瓜副總統的夫妻檔，為了尋求國際政治生存，決定向中華人民共和國靠攏，和我國斷交，對於大環境對我國不利及奧德嘉的片面決定，只能說很遺憾。