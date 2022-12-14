民進黨立委選後檢討 中小企業嘆：比2020年還要難過

民進黨九合一選舉大敗，緊接著就是立委和總統大選。台中市立法委員何欣純、林靜儀最近紛為弱勢和中小企業發聲，前者要求修正社會救助法，調整「貧窮線」，後者建議政府「紓困補貼請繼續維持一年」都積極反映基層心聲，進行選後檢討。

兩人的想法一在臉書上公布，底下的留言都不少。有人回應何欣純「很多不合時宜的制度要改」、「勞工階層在這一波物價上漲壓力，生活過得很不好，相信這次沒出來投票的一群年輕人也是跟這個問題有關」、「弱勢的人民，生活太苦了，尤其是低收入戶」、「如果這些問題早在11月26日選舉前提出全力去解決，像這些貧窮綫邊沿（緣）的人一定會出來投票 」、「學貸利息由政府全額吸收」。

也有人回應林靜儀「民進黨真的要聽進去」、「政府真的該把錢拿出來幫助中小企業了」、「行政部會政務官、深入基層互動與回應的速度⋯不夠積極」、「有很多夜市攤販，或是小型自營業者沒有加入工會，這群人應該是完全沒拿到補助，希望政府可以重視他們」。

何欣純說，最近通膨嚴重，民以食為天，各項生活開銷都增加，民眾感受深，許多人生活在邊緣，需要政府「及時雨」來支撐。因此，她主張要修正社會救助法，調整貧窮線，讓更多需要幫忙的人，可以納入社會救助網，及時獲得政府支援，度過難關。她也提出自己的「社會救助法」版本，更要求行政院相關部門應立即檢討現行租屋補貼、社宅申請、就學貸款申請門檻，以幫助更多需要幫助的人及家庭。

林靜儀說，在選民服務時間上，她聽到地方的小型企業主沈痛的嘆氣說「今年比2020年還要難過」2020年因為疫情，政府提供了紓困貸款、企業電費補貼、薪資補貼，讓許多中小企業得以喘口氣。2022年，雖然台灣已經在艱辛的走過與病毒共存的過程，逐漸恢復疫後的復甦，但是因為俄烏戰爭，歐洲國家能源壓力、全球通膨問題，加上原物料上漲和人力需求未能補足；而我們每次調漲基本薪資，雇主也必須加高薪資水準。小企業主說「這是好事啦，我也知道，但是今年後半年單都接不到了，還要發薪水真的很艱難」。

她說，台灣近9成產業是中小企業，不是光鮮的台積電，企業主和疫情期間紓困貸款的勞工們真的還未能在這一年復甦回來。政府不用大灑錢，但是必須協調紓困貸款的延長、信用評等放寬、積極洽詢國際訂單。