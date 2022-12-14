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數位部推線上訂餐遭罵翻 綠委：癢的不抓、不癢抓到流血

聯合報／ 記者林縉明侯俐安／台北即時報導
民進黨立委何志偉。圖／聯合報系資料照
民進黨立委何志偉。圖／聯合報系資料照

數位發展部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型，但藍綠立委都罵翻。民進黨立委何志偉上午受訪時也直言，「癢的不抓，不癢的抓到流血」，請數位部找到台灣真正的痛點，「台灣真正的痛點是網路點餐嗎？」

數發部粉專日前貼出部長唐鳳吃麵線的貼文，被國人罵翻後，昨晚緊急再發聲明。國民黨立委洪孟楷上午在臉書批評，該片內容全是辯解，彷彿絲毫不覺得在這節骨眼上貼此文章有何疏失？

他質疑，數發部掌握上百億預算，卻是在宣導民間早就運作的點餐服務，顯然根本抓不到引起民怨的重點，比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢。

何志偉上午在媒體聯訪時也說，「台灣雲市集」應該只是計劃中的一小項，但他提醒，以他辦公室近來收到的虛擬貨幣陳情案，他認為，虛擬貨幣詐騙才是現在真正的重點。

他說，台灣現在真正的痛點，「是網路點東西來吃嗎？當然不是啊」，針對數位詐騙，才是最該關心的，只要一被詐騙，錢就找不回來。「癢的不抓，不癢的抓到流血」，到底預算花多少，才能調整外界觀感，不然罵成這樣，他也不知怎麼幫忙講話。

何志偉 數位發展部 唐鳳 洪孟楷

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