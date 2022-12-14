蔣萬安第二波小內閣湯志民回鍋 柯文哲忍不住這樣回

台北市長當選人蔣萬安今天公布第二波小內閣人事， 北市教育局長將由台北市長柯文哲第一任的政大教授湯志民「回鍋」；還有北市勞動局長則由現任局長高寶華留任。柯文哲今天上午出席公開行程，媒體問及對蔣萬安小內閣看法時說，「所以我說我的人員很優秀」。

柯文哲今天上午接待日本青森縣知事三村申吾訪問團一行人，媒體問柯文哲，新竹市長當選人高虹安是否在黨的內部會議中譴責秘書長謝立功？柯文哲對此問題僅嘆「哎呦！」沒有多做回應。