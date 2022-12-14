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蔣萬安第二波小內閣湯志民回鍋 柯文哲忍不住這樣回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者劉懿萱／攝影 劉懿萱
台北市長柯文哲。記者劉懿萱／攝影 劉懿萱

台北市長當選人蔣萬安今天公布第二波小內閣人事， 北市教育局長將由台北市長柯文哲第一任的政大教授湯志民「回鍋」；還有北市勞動局長則由現任局長高寶華留任。柯文哲今天上午出席公開行程，媒體問及對蔣萬安小內閣看法時說，「所以我說我的人員很優秀」。

柯文哲今天上午接待日本青森縣知事三村申吾訪問團一行人，媒體問柯文哲，新竹市長當選人高虹安是否在黨的內部會議中譴責秘書長謝立功？柯文哲對此問題僅嘆「哎呦！」沒有多做回應。

不過當媒體繼續追問，對於蔣萬安第二波小內閣人事的看法，由於準教育局長湯志民是柯文哲第一任期時的教育局長，還有現任勞動局長高寶華留任，柯則忍不住回頭說，「所以我說我的人員很優秀」。

台北市長柯文哲今天上午在北市府接待日本青森縣知事三村申吾訪問團一行人。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天上午在北市府接待日本青森縣知事三村申吾訪問團一行人。記者林麗玉／攝影

柯文哲 台北市長 教育局 湯志民 蔣萬安

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