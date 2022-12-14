檢討謝曉星性騷案 立委凍結原能會1047萬餘預算

原能會主委謝曉星涉性平案件，立法院教育及文化委員會今多名立委認為，原能會整體性平觀念太差，要求凍結主委特別費用及一般行政費用，原能會表示行政費用涉及職員薪資，盼調降凍結金額，最終委員會決議凍結包含主委套別費共1047萬7000元預算、提書面報告，另下會期業務報告需說明性騷申訴調查處理要點方案。

原能會今到立法院進行業務報告與預算審查，多位立委考量謝曉星事件發生後，原能會需積極檢討內部從上到下整體的性平概念，認為除要凍結主委特別費外，一般行政費用也需凍結。

立委萬美玲表示，原能會每年都有編列性別小組委員會的費用，也有辦理訓練課程，但主委謝曉星本身卻涉及性騷，顯然沒落實，要求應全數凍結；立委王婉諭認為，除主委特別費，一般行政費用也要凍結1000萬。

立委吳思瑤表示，主委特別費不管是要凍結一半或全部都支持，但一般行政費用建議凍結400萬；立委賴品妤表示，行政院從2015年啟動性別業務考核，原能會在此項目年年不及格，甚至2019年因積分太差而不列登，顯示原能會在對性平態度上需深切檢討，除凍結全數主委特別費外，行政費應凍結多一點。

原能會表示，將會提高性平意識，原能會明年性教育將列為重點精進辦理，高階主管也會加強訓練，重點在於是否有落實；事件發生後已改善申訴管道，未來會積極檢視所有性平落實度，包含各級主管及申訴管道的暢通，但一般行政費用凍結將涉及人員薪資，盼能降低凍結度，也承諾會積極落實檢討內容。

但王婉諭認為，此事件不只是謝曉星，整個原能會都要檢討，目前凍結的行政費用僅占整體費用的35分之一，不僅不會影響業務，更認為原能會需針對主委特別費做專案報告；立委張廖萬堅則認為，不用提專案報告，但在下會期業務報告要加入性平專案。

最終教育及文化委員會決議，凍結原能會1047萬7000元預算，包含行政費1000萬及主委特別費47萬7000元，主委特別費全數凍結，並要求原能會提出書面報告，另下會期業務報告一定要說明性騷申訴調查處理要點方案。