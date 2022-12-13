投身法律39年出新書 美魔女律師立委教民眾看門道

國民黨立委李貴敏今舉辦新書發表會，她表示，起心動念寫書，源於自己投身法律39年以來的感觸，民眾在日常生活中，只要一個不注意就容易誤觸法規。權利人必須手持權利寶劍，捍衛自己的權利，在法治社會裡，「知法」的人才握有權利的寶劍。

李貴敏今舉辦「美魔女律師教你生活不犯錯：人人都需要知道的法律常識，自己的人生自己顧！」新書發表會。她指出，現代社會環境日益複雜，科技發展一日千里，民眾在日常生活中，只要一個不注意就容易誤觸法規，輕則造成財物損失，重則身陷囹圄。

李貴敏說，此書案例雖五花八門，從網路二創需注意的侵權問題，到藝人、樂團、藝術創作者與網紅的商標權陷阱，再到網路詐騙以及個資被盜的自我保護方法，甚至年輕朋友關切的租屋權利與工作權保障等問題，都有完整與實用的解析，網路世代讀起來可能更有「感」。

李貴敏提及，不知法律規範向來不是可被接受的理由，也不會因而免除應有的法律責任，這本書透過逐一案例與故事，以法律視角看出門道，分享有趣又實用的法律基本常識，最重要的是知道善用法律保障自己的權益。