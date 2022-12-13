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出席傑出貢獻獎表揚大會 蔡總統：感謝全國辛勤付出公務人員

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右三）今天出席考試院舉行的「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，除頒獎給獲傑出貢獻獎的公務人員外，並與獲獎人合影。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右三）今天出席考試院舉行的「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，除頒獎給獲傑出貢獻獎的公務人員外，並與獲獎人合影。記者胡經周／攝影

蔡英文總統今天出席「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，她肯定所有獲獎者在工作崗位上全力以赴，讓國家社會更好、更進步，為全體公務人員樹立最好的典範。她也感謝全國所有辛勤付出的公務人員，讓國家的各項政策，可以持續穩健推動。「讓我們一起繼續努力，給世界一個更好的台灣」。

蔡總統逐一介紹得獎人和團隊。在個人獎的部分，衛福部台北醫院副院長郭憲華，在疫情期間，擔任全國第一間集中檢疫所的指揮官，帶領團隊從無到有，建立SOP（標準流程），也成為往後檢疫所建置的重要標竿；財政部賦稅署署長許慈美不僅推動稅制稅政革新，促進產業發展，也因應疫情，推動手機報稅和稅務協助措施，便民溫暖的做法，受到國人高度肯定。

蔡總統指出，台灣高等檢察署檢察官林映姿參與多項重要刑事法制研擬，像是反滲透法、國安案件提升二審管轄，以及國安專庭審理制度，是捍衛國家安全的幕後英雄；桃園市政府海管處處長林立昌結合公私部門的力量，推動生態保育和環境教育，並且設立全國第一座「海岸環境監測科技中心」，保護桃園的海岸生態。

蔡總統提到，環保署科長陳宜佳在三年內參與並督導近50項與空氣品質有關的法規命令，是政府推動空氣汙染防制，以及邁向淨零轉型的重要功臣；審計部廳長林建志導入大數據分析工具，查核政府機關工作及管理的缺失，被譽為「策進審計公信力的廉正偵探」。

在團體獎部分，蔡總統指出，這幾年來，台美關係持續深化，不斷有新的成果、新的進展，也展現台灣作為民主夥伴一員的價值，感謝外交部北美司的努力；屏東縣政府團隊以自然生態工法及汙水管理，成功解決地方溪流的汙染問題，翻轉屏東市的城市風貌。

蔡總統提到，台東縣大武鄉衛生所與醫學中心合作，首創全國5G遠距醫療門診服務，守護南迴地區民眾的健康；台南市政府觀光旅遊局促進台南文創與民宿業發展，讓更多旅客體驗到台南之美，再度帶動台南的觀光經濟。

蔡總統說，內政部空中勤務總隊透過團隊合作，完成黑鷹直升機的接機及訓練任務，提升空中救災能量，保護國人和國土；衛生福利部在疫情期間，運用數位科技，在最短的時間，建置檢疫及醫療資源整合系統，展現政府應變危機的能力和韌性。

蔡總統表示，今天考試院特別邀請入圍決審的兩位公務人員和兩組團體到場，頒發入圍決審獎座。國立故宮博物院科長康綉蘭以創新多元的方式，向大眾推廣故宮文物背後的歷史故事；台中榮民總醫院副院長吳杰亮發揮專業能力，積極參與各項防疫任務，也提高醫療服務的品質。

蔡總統指出，交通部鐵道局克服萬難，如期如質完成南迴鐵路電氣化，帶給東部鄉親便捷回家的路；新北市政府團隊提出「六水治理策略」，執行防洪、防災工作有成，也有效改善淡水河沿岸的生態。

公務員 蔡英文

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