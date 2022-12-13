公教退撫新制草案「關鍵條文」沒共識 朝野協商15日再戰

立法院朝野黨團今下午協商攸關未來新進公教人員退撫新制的「公務人員個人專戶制退優資遣撫卹法」草案等案。針對現職公務員能否轉換到新制等關鍵條文，在野立委與考試院仍未達成共識，立法院長游錫堃裁示，周四下午繼續第二輪協商。

立法院司法及法制委員會今年5月初審通過「公務人員個人專戶制退優資遣撫卹法」草案等案，確立2023年7月1日以後的初任公務員要採行退撫新制；不過，針對舊制能否轉換新制、提撥費率、退撫基金監理管理機關等關鍵條文，仍有13條文保留尚待協商。

國民黨立委吳怡玎、林奕華協商時主張，應開放現職公教人員選擇是否要參加退撫新制；民眾黨立委邱臣遠並提到，定期撥補必須入法，新制要將利害關係人列入監理管理等。

銓敘部長周志宏表示，新進公務員不再參加現行退撫基金，現有的基金財務將受影響，用罄年限將提早五年，政府一定會負起撥補責任；但若再開放現職人員結清退撫金額，再轉到退撫新制，基金缺口會愈來愈大，對現職人員不見得好。

此外，也有立委質疑，退撫基金監理及管理機關，分別由考試院副院長及銓敘部長主責，「自己管自己，有球員兼裁判的問題」，民間團體也盼納入公教代表。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，全世界所有制度一定會發生人為弊病，政府機關也一樣，私校委外管理也會有問題，如何選擇，大家要想清楚。

朝野完成第一輪討論後，仍有部分條文保留，游錫堃裁示，周四下午4時繼續展開第二輪協商。