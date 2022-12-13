外傳考慮接台灣民眾黨黨職？ 蔡壁如：過完年再說吧

台灣民眾黨不分區立委高虹安即將就任新竹市長，立委職缺由立院黨團主任陳琬惠遞補，外傳前立委蔡壁如考慮接任黨團主任或加入柯辦擔任幹部，蔡壁如今晚舉行座談，會前僅低調笑笑說「先休息」、「過完年再說吧」，神情輕鬆愉快，並透露每周五在中廣會有一小時評論時間。

今晚蔡壁如舉辦「課碳稅會變窮嗎」座談會，與學者對談氣候變遷下的台灣環境。她表示，目前立法院正在審氣候變遷法，座談會七點開始，將針對相關議題，邀請中研院經濟所兼任研究員蕭代基、盧倩儀對談，書坊湧進超過40名聽眾。

外界關心蔡壁如下一步，她僅笑笑說「先休息吧，過完年再說」，未回應接任民眾黨職等相關問題。

今天上午立院民眾黨團舉行記者會，總召邱臣遠被問及此事，他說，跟蔡壁如一直有聯繫，在許多議題上有互動和討論，黨內人事案他不清楚，尊重黨主席柯文哲相關人事職權。