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數發部禁公部門用抖音 柯文哲嗆蔡總統：乾脆停掉ECFA

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
數位發展部日前禁止公部門設備下載或使用該軟體，台北市長柯文哲今說，建議總統蔡英文停掉ECFA，徹底與共匪劃清界線。記者劉懿萱／攝影
數位發展部日前禁止公部門設備下載或使用該軟體，台北市長柯文哲今說，建議總統蔡英文停掉ECFA，徹底與共匪劃清界線。記者劉懿萱／攝影

數位發展部日前禁止公部門設備下載或使用該軟體，引發熱議。台北市長柯文哲今被問及民進黨是否會持續抗中保台到2024，柯說，民進黨操作抗中保台議題到天荒地老，建議總統蔡英文停掉ECFA，徹底與共匪劃清界線。

柯文哲與新北市長侯友宜今合體出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議，會後被問及民進黨抗中保台會不會玩到2024、中央限制公部門下載使用抖音等議題。柯說，民進黨操作抗中保台議題到天荒地老，「如果要這個停、那個停，建議蔡總統把ECFA直接停掉比較快」，把200萬台商全部撤回來比較快，停止與中國任何外貿，徹底地與共匪劃清界線，這樣做比較完全。

另外，有媒體爆出北市府舉辦雙城論壇，柯文哲曾說要自掏腰包，不料日前已經以公共關係大陸事務費用完成核銷，107萬由全民埋單。柯文哲今受訪說，藍綠議員應當更去關心，市議會通過覆議案，讓台北市每年多浪費8600萬元，至少延續10年，「8.6億元的不去處理，處理107萬的？」

另外，基隆市長當選人謝國樑和現任市長林右昌交接衍生風波，柯文被問及交接是否應由首長當面交接，他認為有誠意，不用也可以，沒誠意，見面也沒用。

民進黨 抗中保台 柯文哲 ECFA 蔡英文 抖音 數位發展部

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雙城論壇開銷被爆拿公帑核銷 柯文哲：8.6億的不處理？

影／柯文哲避談2024 卻幫侯友宜搶答「好好做代誌」

影／柯文哲：民進黨抗中保台會到天荒地老 建議停ECFA

雙城論壇費用已核銷 北市：照程序、未破壞府會關係

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