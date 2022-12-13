影／結束訪日行程返台 陳其邁表示：一切照計劃進行

高雄市長陳其邁今天結束日本訪問行程，陳其邁一行4人下午搭乘華航CI-101班機從東京返台，班機在下午5時28分抵達桃園國際機場，陳其邁在桃園國際機場下機後並未發表談話，僅低調向拍攝的媒體表示一切照計劃進行，辛苦了謝謝。隨後在幕僚的陪伴下，領取快篩試劑通關離去。

【中央社】

高雄市長陳其邁今天結束訪問日本行程返台時，在桃園國際機場表示，一切按計畫進行；陳其邁向採訪媒體表達感謝，也鼓勵民眾可把握機會到日本旅遊。

陳其邁推著簡便行李走出機門，面對守候採訪的媒體揮手致意。

記者詢問是否滿意訪日成果？陳其邁只說：「謝謝」，但鼓勵民眾可把握機會到日本玩，「現在的日本很漂亮」；陳其邁隨後在幕僚陪伴下，領取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑後通關離開。

陳其邁11日率高雄市政府團隊訪日，昨天拜會東京都知事小池百合子，與友台日本國會議員交流，今天一早更參訪豐洲市場，希望借鏡遷建成功案例，作為前鎮區魚市場改造藍圖。