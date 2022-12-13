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徐巧芯喊世代交替 柯志恩：樂見年輕黨員挑戰更高職位

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩感恩茶會巡迴至北高雄舉辦，柯志恩受訪表示，樂見年輕黨員循公平及透明程序來挑戰更高職位。記者徐白櫻／攝影
柯志恩感恩茶會巡迴至北高雄舉辦，柯志恩受訪表示，樂見年輕黨員循公平及透明程序來挑戰更高職位。記者徐白櫻／攝影

國民黨新生代議員徐巧芯徐弘庭紛喊「世代交替」。國民黨智庫執行長柯志恩表示，她認同世代相融或世代傳承，循黨內公平、透明程序，樂見年輕的國民黨員挑戰更高的民意代表職位，團結一致非常重要。

柯志恩北高雄場感恩茶會今天下午在海光俱樂部舉辦，針對黨內議員提出的是世代交替議題，柯志恩表示，她樂見不同階層世代相融或世代傳承，樂見年輕國民黨員挑戰更高的民意代表職位，只要是透過黨內非常公平、透明的程序推出候選人，不管是老中青，就是要共同支持，因為對國民黨來說，團結一致比什麼都重要。

此外，柯志恩也針對這兩天高雄林園又發生槍擊案及浮屍問題發表看法。柯志恩說，市民對於治安問題最感同身受，不管誰當市長都要把市民安全當第一要務，她過去也不斷提出治安、公安、環安及食安等問題，期望陳其邁連任後把治安放在第一位，無論是槍枝管制或取締，應該要著力更多。

柯志恩說，不希望每個提到高雄的槍擊案或浮屍都是用「又」來形容，這個字表示頻率非常高，市府團隊的新任期將在25日開始，要把治安當成市政推展的首要要務。

柯志恩北高雄場感恩茶會今天下午在左營海光俱樂部舉辦，不少支持者到場加油。記者徐白櫻／攝影
柯志恩北高雄場感恩茶會今天下午在左營海光俱樂部舉辦，不少支持者到場加油。記者徐白櫻／攝影

柯志恩 徐弘庭 徐巧芯 國民黨

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