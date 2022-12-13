劉世芳提修法檢討貧窮線 粗估影響60萬中低收入戶族群

「台灣2022代表字大選」日前公布票選結果，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字，民進黨立委劉世芳今天提出《社會救助法》修正草案，要求社政相關單位檢討最低生活費與社會補助的相關法規，讓有需要的人能收到最即時的補助，強化社會安全。

劉世芳上午與民進黨立委李昆澤、何欣純、吳玉琴在立法院舉行「及時檢討貧窮線，社會補助即刻救援」記者會，劉世芳說，物價漲幅使中低收入戶的生活負擔更重，現行法規卻無法及時將物價漲幅反映在各項補助。

劉世芳表示，最低生活費的調整頻率視各縣市情況，平均每1年至3年調整1次，不僅無法趕上物價指數變遷，更難以提供中低收入戶家庭最及時的幫助。此外，現行法規並未明定最低生活費調整幅度，導致有縣市政府並非依循可支配所得中位數，變更比例調整最低生活費。

劉世芳表示，政府應該正視物價帶來的影響，在後疫情、萬物齊漲的時代接住貧困家庭，為了讓社會安全網及時因應社會情勢改變，增加對貧困族群保障，消彌物價影響，因此提出《社會救助法》第4條條文修正草案。

修法草案明定，最低生活費之數額，需依照可支配所得中位數百分之60的變動比例定之，這將使新北市、桃園市、台中市、高雄市等縣市政府須調增最低生活費標準，粗估可能影響人數達至少25萬人次。

草案也主張最低生活費的標準下修至百分之3，以加速各縣市最低生活費的調整頻率，使其幾乎每年調整，估計將影響全台近60萬中低收入戶、 低收入戶族群。劉世芳說，最低生活費的標準會連帶影響許多補助項目，以中央法規而言，就有18項補助類法規援引最低生活費依據。

李昆澤表示，物價波動對於弱勢民眾影響劇烈，現行法規雖然會參考平均可支配所得調整最低生活費，但是調整的速度難以跟上物價波動，導致實質貧困的弱勢民眾進不到社會救助體系，希望透過這次的修法改變這種現況，讓貧窮線的調整符合現況，進而即時地協助有需要的民眾。

何欣純認為，社會救助是社會安全體系的最後一道防線，實務上卻有不少家庭無法被政府打造的社會救助網接住，呼籲政府必須與時俱進調整方向，讓有需要的民眾得到適當協助，才不會造成社會安全體系的缺漏。

吳玉琴則提到，許多無家者漂泊不定，在戶籍制度的箝制下，難以獲穩定的國家資源支持，因此建議《社會救助法》與戶籍制度脫鉤，在現行操作上先對實際居住的認列予以更寬鬆的認定。

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如回應，衛福部沒有特別反對的意見，但是社會救助影響中央與地方的財政支出，建議政府先預估整體財政狀況，衛福部會跟地方政府討論、徵詢意見。

主計總處公務預算處專門委員張家瑜則說，衛福部原則上沒有反對意見，但是在財政上還需要審慎評估，主計總處未來會配合衛福部提出評估檢討的結果協助辦理。