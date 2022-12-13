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朱立倫：民進黨「意識形態」是不開放小三通唯一理由
國民黨主席朱立倫今天到台東，參加五合一選舉台東感恩茶會，針對小三通議題，朱立倫強調國民黨全力支持開放小三通，開放之後最大受益者是台商、台灣自己人民，民進黨不願開放都是意識形態。
朱立倫表示，絕對支持小三通盡快恢復，也希望兩岸直航航點更多，政府的責任是讓民眾可以過好日子，讓人民更方便，對於行政院長蘇貞昌所稱「對岸會來搶醫療資源」這種說法太荒謬，在全世界疫情煎熬的狀況下，中國大陸若需要醫療資源，我們應該盡力協助，怎麼會用反面的角度說，因此而不開放小三通。
朱立倫說，民進黨只有一個目的就是意識形態政治化，因為開放小三通，最大的方便是台商、台灣自己人，這麼多台灣同胞在大陸需要幫忙，也有不少台灣人要去大陸經商求學，為什麼要受到這麼嚴格阻礙？他認為唯一理由，就是民進黨的意識形態。
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