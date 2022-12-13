開放小三通恐引爆搶藥潮？ 蘇貞昌重提大S「沒人道」口罩事件

行政院長蘇貞昌昨天談到小三通說，面對中國疫情再起，面臨搶藥等恐慌，在此時守護國人的健康、才是最要緊的事。他今天出席第一屆社區營造獎頒獎典禮，典禮前受訪時表示，疫情剛起台灣缺乏口罩時，台灣禁止口罩出口，也被「同樣那幾張嘴」罵「沒人道」，還好政府做的正確，才讓台灣人有口罩可以用。

據了解，當時第一個批評台灣禁止口罩出口政策「沒人道」的是藝人大S。當時她在社群媒體發文表示「我希望我的孩子懂人道主義精神」。

蘇貞昌表示，2020年疫情剛起、台灣口罩缺乏時，台灣禁止口罩出口，被「同樣那幾張嘴」罵說「沒人道」，還好政府做的正確，才讓台灣人有口罩可以用、還可以善意循環，送給需要的友邦、帶來很好的好評。他指出，台灣人的健康，政府有責任要守護。

蘇貞昌表示，中國的疫情不公開不透明，「從中國人搶各種藥品，就可以知道有什麼狀況在發生」。就如同2019年台灣是世界最先登記檢疫的國家，「台灣也要警覺在先。」他特別請指揮官王必勝到金門盤查有多少醫療量能、來做政策的判斷，「期望國人同胞都知道、健康需要大家一起守護。」

2020年初台灣禁止口罩出口後，引發社會多方討論。當時尚未離婚的汪小菲先在微博上表示老婆大S是台灣人，她在日本找到了1萬個口罩寄往武漢，再捐贈給相關單位。大S接力在微博上意有所指表示：「當人類有難，要放下仇恨，互相幫助。」還強調「我希望我的孩子懂人道主義精神，不希望他們變混蛋。」

S幫成員也相繼對此一議題發言。小S在微博發文「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行為吧！」范瑋琪更因罵蘇貞昌「狗官」引發兩派論戰，影響范瑋琪在演藝圈的發展。