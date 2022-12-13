影／王必勝視察小三通 對於重啟時機不敢鬆口 關鍵在這

重啟兩岸小三通一事，最近成為熱門話題。為瞭解金門當地港埠防疫作業及醫療量能準備，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日上午前往小三通通關大樓視察，了解未來人員進入的動線等，對於是否會在農曆年前開放小三通，王必勝不敢鬆口，只說小三通與一般入境不同，是要經過金門，金門是離島資源相對小，考慮到說不能影響離島人民安全健康前提下，也就是量能要充足，配套要做好才能做下一步決定。

王必勝今天一早偕同疾管署副署長莊人祥前往水頭的通關大樓視察，包括金門縣長楊鎮浯、金門縣衛生局長李錫鑫、金門縣觀光處長丁健剛、副處長何佩舉等人都全程陪同。

王必勝先聽取金門縣政府與疾病管制署臺北區管制中心說明入境通關動線、旅客發燒篩檢、快篩試劑發放作業、有症狀旅客唾液採檢場地及環境清消作業、有呼吸急促或生命徵象不穩定之個案後送金門醫院就醫處置、入境有疑似症狀旅客，可由防疫車輛接送等流程與整備情形，再逐一實地走了一遍通關路徑。

王必勝表示，現在要注意的還是中國疫情狀況，因為先前規劃時候，中國實施嚴格清零封控，根據他們的呈現數字感染率低，確診人數少，現在不同的是解除封控，預期有一波大流行起來，這部分影響持續觀察。

另外，有關小三通何時重啟，他也表示，小三通部分與一般入境不同，是要經過金門，金門是離島資源相對小，考慮到說不能影響離島人民安全健康前提下，也就是量能要充足，配套要做好才能做下一步決定。

王必勝強調，金門縣政府雖已於今年3月完成相關演練，但作為港埠主管機關，應隨邊境防疫指引適時辦理跨機關之實兵演練，通盤檢視、儘早發現缺失，檢討並滾動修訂每個作業環節，以改善通關阻礙，降低各項緊急突發狀況事件發生機會，兼顧防疫安全與通關便利性。

楊鎮浯表示，在整個小三通的整備，包含剛才指揮官所說的，金門都有比照所有的入出境的口岸來做的，同時再加上金門的整體醫療或者是配套的需求，這部分，金門縣府都整備的非常完整；有關醫院的量能，楊鎮浯說，縣府非常務實的提出分階段復航，這個分階段的取決標準，就是金門醫療的量能，容留這一些相關的場域，還有現場能夠負荷，地區能夠承受的風險。