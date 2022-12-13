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曾以「抄吉掰」羞辱陳吉仲？徐巧芯今送范雲這5個字

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯上午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯上午在北市議會受訪。記者楊正海／攝影

台北市議員徐巧芯在「堵藍聊天室」的Line社群被罵「破麻」揚言提告，她到民進黨女權立委范雲臉書「告狀」，范雲當晚在臉書回應，任何人都不應該使用這種羞辱女性的字眼，必須譴責，卻也批評徐巧芯先前使用「抄吉掰」羞辱陳吉仲。徐巧芯上午受訪，反嗆范雲「雙標」，並用「女權自助餐」這幾個字，送給范雲。

徐巧芯指出，她去范雲臉書貼文，是因有人跟她建議，范雲是台灣女權第一把交椅，當被男性用這樣的一個言語羞辱的時候，是不是要去向范雲陳情，不然每次范雲都會說「我不知道，因為沒有人跟我說，沒人來找我陳情」，選擇性的忽略一些女性所受到的不公平對待。

至於范雲譴責徐巧芯駡陳吉仲，徐巧芯說，這個就是一個女權自助餐的觀念，剛好讓大家看到范雲的雙重標準，比如說蔡依林有一首歌叫有「消極掰」 有聽過范雲去譴責嗎？她的意思其實是指「抄襲的陳吉仲還在掰」。 這個跟被男性直接去罵「破麻」是兩件完全不同的事。

徐巧芯指出，先前林秉樞傷害高嘉瑜的時候，范雲是怎麼回應的？後來這些女權事件，范雲又是怎麼雙標的，看了再清楚不過了，所以她覺得女權自助餐這幾個字，就是送給范雲，只有針對藍營的時候大聲叫囂，然後把女權的那一套全部拿出來，面對綠營的相關性平問題的時候，卻又摸摸鼻子假裝沒看到，不斷的逃避，很遺憾有這樣子的女權立委。

范雲 女權 徐巧芯

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