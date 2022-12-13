自曝個資遭外洩 賴香伶批：唐鳳還在吃麵線

數位發展部在臉書發文宣傳線上點餐系統，部長唐鳳還親自上陣吃麵線，但被網友質疑是浪費資源做政府版外送平台。民眾黨立委賴香伶今天發文，質疑政府沾沾自喜吃麵線，卻對戶政資料外洩交代不清，呼籲行政院真的該醒醒，「不要再睡了。」

賴香伶表示，近期她接獲多起個資外洩陳情，甚至自己個資也被洩漏，細查這些資料完整性高，有身分證字號、戶號、出生年月日、學歷、親屬關係、配偶資訊等，絕非一般民間企業能掌握的姓名、手機而已，在在顯示外洩資料應是從戶政機關流出。

賴香伶說，然而事發月餘，內政部與數發部僅回應「格式與戶政系統差異大」、「舊資料拼湊而成」，否認由戶政系統流出，調查局雖已啟動調查，但政府絕對有向國人交待清楚的責任，成千上萬筆的身分證字號代表著是每一位受害國人，無論外洩源頭何在，政府都應盡速向社會大眾交待清楚，而非試圖推卸。

賴香伶表示，蔡英文總統曾提到「資安及國安」，成立數位發展部，但數發部最新動態卻是推廣「台灣雲市集」點餐系統，她實在不解為何政府部門花錢研發原先民間軟體就能做的點餐系統，還能沾沾自喜。

賴香伶表示，台灣現在並無獨立專責的個資保護機關，導致各機關對個資保護各行其是，今天國人資料大量外流，凸顯問題所在；其實早在2019年，國發會前主委陳美伶就表示，2020年會成立個資保護委員會，但3年過去，至今仍無消無息；個資保護已是趨勢，事涉國際貿易，更攸關民眾隱私和身家安全，「行政院不要再睡了。」