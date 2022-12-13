應為黨多想想？徐巧芯反問費鴻泰「我為黨想很少嗎？」

台北市議員徐巧芯昨天表態參選2024立委，喊出世代交替挑戰同區現任資深立委費鴻泰，費鴻泰回應，建議徐巧芯「現在還在王鴻薇的補選，這個先處理掉吧，為黨多想想」。徐巧芯上午受訪表示，「我為黨想很少嗎？」這幾年來在網路、社群跟側翼作戰、跟民進黨作戰，接受幾乎是民進黨全黨打一人，這樣子的一個壓力，從來沒有喊過累，從來沒有喊過痛。

徐巧芯說，認識她的媒體人都知道，她從早上開始一路工作，到凌晨兩、三點，常常都還在傳訊息，還在抓側翼、還在抓網軍，或許費鴻泰委員覺得她這樣做的還不夠，那她一定會再更盡力，或許從凌晨3點延長到凌晨5點，再犧牲一下自己的睡眠的時間，再多為黨做一些奮鬥，希望這樣能夠讓委員滿意。

至於應先處理現在的立委補選，徐巧芯也說，「不衝突吧」因為她也是會全力幫王鴻薇輔選 ，她應該是在所有人裡面第一個跳出來力挺王鴻薇的，甚至也向她為過去的事情道歉，就是希望這樣子的和解可避免又會有民進黨的人，拿她們兩個人的關係見縫插針，幫助王鴻薇勝選。

徐巧芯說，她也跟王鴻薇說，只要吩咐她做任何事情，她和全部的辦公室的人，都使命必達，不管是要站路口、掃市場或做任何事，只要能夠幫到王鴻薇，一定百分之百會幫忙。

對於自己的生涯規畫，徐巧芯說，她只不過是剛好被主持人問到了她未來生涯規畫的問題，她不想要「假掰」 所以會就是會，不會就是不會，她就照實了回答了一個問題。