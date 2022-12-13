快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指揮中心赴金門視察 小三通可能階段性開放

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心指揮官王必勝赴金門視察。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官王必勝赴金門視察。圖／指揮中心提供

疫情指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥等人赴金門了解醫療和防疫量能，以為小三通復航做準備。發言人莊人祥表示，由於金門醫院為當地唯一的醫院，因此還需考量中重症如何後送等事宜，或許會以階段性的方式開放，但都還要和相關部會討論，沒有時間表。

根據王必勝今天視察，金門醫院目前含負壓隔離病房四床，共設有32床收治住院對象，最大收治量能則可達52床，主要收治中重症確診病患。另針對輕症患者設置「加強型防疫旅館」，約可容納達50至60人。

莊人祥表示，由於金門醫院是當地唯一的醫院，雖然只有中重症患者會後送到此，但如果開放小三通，確診人數上升，收治量能是否能跟上是這次視察重點。因此，小三通可能會採階段性復航，一開始開放金門當地人。

莊人祥也表示，由於目前入境都不需要檢驗，小三通如依此方式入境，水頭港碼頭離機場不遠，若旅客有症狀、發燒，被紅外線偵測出來，如何攔截不上機造成其他旅客感染，也是另一個問題。因此也需要規畫快速檢驗、確診者是否留置等流程。

行政院長蘇貞昌昨受訪說，此時若輕率不管疫情、也不管中國人的搶藥、就此隨便大開國門，妨礙近三年來防疫的成功，對國人健康不能交代。

對此，莊人祥表示，目前已有消息指出，有藥商在市面上蒐購退燒藥等藥品，「人還沒有進來，已經在發生了」；因此也需要評估開放是否造成更大規模的搶藥潮。

金門 莊人祥 小三通

延伸閱讀

王必勝赴金門談小三通 楊鎮浯：再多準備不如中央視察

影／沒寫「中國台灣」遭陸禁？ 王必勝：有寫的業者也沒過

陸禁我產品…王必勝指「跟中國做事難依常理」 僅台註冊期限被提早

國民女婿羅一鈞新冠確診 不出席記者會

相關新聞

公教退撫新制草案「關鍵條文」沒共識 朝野協商15日再戰

立法院朝野黨團今下午協商攸關未來新進公教人員退撫新制的「公務人員個人專戶制退優資遣撫卹法」草案等案。針對現職公務員能否轉...

開世代交替第一槍！徐巧芯2024挑戰費鴻泰 曝年後會有更多人表態

台北市議員徐巧芯昨表態參選2024立委，喊出世代交替挑戰同區現任資深立委費鴻泰。徐巧芯今天說，黨內既然有這樣的制度，就依...

民進黨主席補選今無人登記 目前僅賴清德領表

民進黨主席補選將於1月15日投票，本月12至16日開放登記。民進黨中央黨部今天表示，今天無人領表，無人登記。截至目前為止...

開放小三通恐引爆搶藥潮？ 蘇貞昌重提大S「沒人道」口罩事件

行政院長蘇貞昌昨天談到小三通說，面對中國疫情再起，面臨搶藥等恐慌，在此時守護國人的健康、才是最要緊的事。他今天出席第一屆...

公部門禁抖音...下一步擴及民間？ 蘇貞昌駁「言論管制」這麼說

公部門禁用抖音，被國民黨立委批為「言論管制」。行政院長蘇貞昌今天出席第一屆社區營造獎頒獎典禮，媒體問「禁用抖音」政策下一...

曾以「抄吉掰」羞辱陳吉仲？徐巧芯今送范雲這5個字

台北市議員徐巧芯在「堵藍聊天室」的Line社群被罵「破麻」揚言提告，她到民進黨女權立委范雲臉書「告狀」，范雲當晚在臉書回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。