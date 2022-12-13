指揮中心赴金門視察 小三通可能階段性開放

疫情指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥等人赴金門了解醫療和防疫量能，以為小三通復航做準備。發言人莊人祥表示，由於金門醫院為當地唯一的醫院，因此還需考量中重症如何後送等事宜，或許會以階段性的方式開放，但都還要和相關部會討論，沒有時間表。

根據王必勝今天視察，金門醫院目前含負壓隔離病房四床，共設有32床收治住院對象，最大收治量能則可達52床，主要收治中重症確診病患。另針對輕症患者設置「加強型防疫旅館」，約可容納達50至60人。

莊人祥表示，由於金門醫院是當地唯一的醫院，雖然只有中重症患者會後送到此，但如果開放小三通，確診人數上升，收治量能是否能跟上是這次視察重點。因此，小三通可能會採階段性復航，一開始開放金門當地人。

莊人祥也表示，由於目前入境都不需要檢驗，小三通如依此方式入境，水頭港碼頭離機場不遠，若旅客有症狀、發燒，被紅外線偵測出來，如何攔截不上機造成其他旅客感染，也是另一個問題。因此也需要規畫快速檢驗、確診者是否留置等流程。

行政院長蘇貞昌昨受訪說，此時若輕率不管疫情、也不管中國人的搶藥、就此隨便大開國門，妨礙近三年來防疫的成功，對國人健康不能交代。

對此，莊人祥表示，目前已有消息指出，有藥商在市面上蒐購退燒藥等藥品，「人還沒有進來，已經在發生了」；因此也需要評估開放是否造成更大規模的搶藥潮。