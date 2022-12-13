快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周刊爆高虹安到前辦公室主任家安撫 高：尊重北檢偵查

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安上午在立法院接受媒體聯訪。 記者葉信菉／攝影
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安上午在立法院接受媒體聯訪。 記者葉信菉／攝影

台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安國會辦公室助理風波進入司法程序，周刊今報導高虹安曾多次直接或派人到前辦公室黃姓主任（外號「小兔」）家試圖安撫。高虹安今在立院受訪時表示，偵查不公開、尊重北檢偵查。

媒體問高是否到小兔家溝通？高虹安表示，自己看過該報導，裡面有諸多與現實不符的內容，她是當事人，重申北檢聲明「偵查不公開」，呼籲外界勿多作渲染和揣測。

高虹安說自己沒有人頭助理也沒有公器私用，更沒有嗆可以搞定司法，「這是完全不可能的事」；她沒有操控司法的能力，盼謠言止於智者。對於報導不實，不知道怎麼捏造如此誇張內容，現在自己是當事人，很多細節無法說明。

媒體問檢調是否到辦公室帶回資料調查？高虹安回「都沒有」，強調案子進入檢調偵查程序，既然檢方都立案調查了，會有調閱證據、約談當事人和相關人等程序。在檢調約談過程中，外界不要將不實內容渲染、揣測、加強、帶社會風向，她本人全力配合檢調調查，也請大家尊重北檢。

台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安上午在立法院接受媒體聯訪。 記者葉信菉／攝影
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安上午在立法院接受媒體聯訪。 記者葉信菉／攝影

高虹安 司法

延伸閱讀

影／新竹市政府沒有跨年活動？高虹安：要讓市民朋友失望了

傳檢調查扣高虹安助理薪資清冊 北檢：不便評論

高虹安新竹市府小內閣 正在延攬台北台中市府事務官

高虹安首波小內閣出爐！她「橫跨藍綠白」將任竹市府秘書長

相關新聞

公教退撫新制草案「關鍵條文」沒共識 朝野協商15日再戰

立法院朝野黨團今下午協商攸關未來新進公教人員退撫新制的「公務人員個人專戶制退優資遣撫卹法」草案等案。針對現職公務員能否轉...

開世代交替第一槍！徐巧芯2024挑戰費鴻泰 曝年後會有更多人表態

台北市議員徐巧芯昨表態參選2024立委，喊出世代交替挑戰同區現任資深立委費鴻泰。徐巧芯今天說，黨內既然有這樣的制度，就依...

民進黨主席補選今無人登記 目前僅賴清德領表

民進黨主席補選將於1月15日投票，本月12至16日開放登記。民進黨中央黨部今天表示，今天無人領表，無人登記。截至目前為止...

開放小三通恐引爆搶藥潮？ 蘇貞昌重提大S「沒人道」口罩事件

行政院長蘇貞昌昨天談到小三通說，面對中國疫情再起，面臨搶藥等恐慌，在此時守護國人的健康、才是最要緊的事。他今天出席第一屆...

公部門禁抖音...下一步擴及民間？ 蘇貞昌駁「言論管制」這麼說

公部門禁用抖音，被國民黨立委批為「言論管制」。行政院長蘇貞昌今天出席第一屆社區營造獎頒獎典禮，媒體問「禁用抖音」政策下一...

曾以「抄吉掰」羞辱陳吉仲？徐巧芯今送范雲這5個字

台北市議員徐巧芯在「堵藍聊天室」的Line社群被罵「破麻」揚言提告，她到民進黨女權立委范雲臉書「告狀」，范雲當晚在臉書回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。