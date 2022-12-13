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周刊爆高虹安到前辦公室主任家安撫 高：尊重北檢偵查
台灣民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安國會辦公室助理風波進入司法程序，周刊今報導高虹安曾多次直接或派人到前辦公室黃姓主任（外號「小兔」）家試圖安撫。高虹安今在立院受訪時表示，偵查不公開、尊重北檢偵查。
媒體問高是否到小兔家溝通？高虹安表示，自己看過該報導，裡面有諸多與現實不符的內容，她是當事人，重申北檢聲明「偵查不公開」，呼籲外界勿多作渲染和揣測。
高虹安說自己沒有人頭助理也沒有公器私用，更沒有嗆可以搞定司法，「這是完全不可能的事」；她沒有操控司法的能力，盼謠言止於智者。對於報導不實，不知道怎麼捏造如此誇張內容，現在自己是當事人，很多細節無法說明。
媒體問檢調是否到辦公室帶回資料調查？高虹安回「都沒有」，強調案子進入檢調偵查程序，既然檢方都立案調查了，會有調閱證據、約談當事人和相關人等程序。在檢調約談過程中，外界不要將不實內容渲染、揣測、加強、帶社會風向，她本人全力配合檢調調查，也請大家尊重北檢。
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