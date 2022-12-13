傳找黃珊珊接任民眾黨秘書長？ 柯文哲這樣回應

台北市長柯文哲任期僅剩倒數不到一個月，未來動向備受關注，今天鏡週刊報導，柯的總統競辦團隊將以市府團隊為核心，傳出由柯高中同學、北捷董事長李文宗統籌，甚至柯日前也思考黨秘書長職務，一度有意找黃珊珊。不過柯文哲今天對此傳聞低調無回應，僅表示「鯊魚又來了，今天下午有鯊魚定點餵食計畫。」

柯文哲今天上午赴漢中街45號，主持竣工典禮，媒體也問柯，新竹市長當選人高宏安是否與助理串證，是否檢調追殺？還有2024是否還有藍白合可能？柯文哲都沒有回應，甚至嘴裡碎念「這個每天.....」。

柯文哲卸任市長後動向，鏡週刊今天再度報導，柯文哲將在北市台玻大樓三樓成立總統競選辦公室，近期裝潢近完工，會由李文宗統籌，北市府發言人陳智菡、市長辦公室副主任戴于文、社會局長周榆修、市府顧問林有志、悠遊卡公司總經理邱昱凱等都可能進駐。不過對於相關傳聞，柯文哲上午低調無回應。