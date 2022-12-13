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徐巧芯第一槍喊世代交替拚2024立委 游淑慧5字也曝態度

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧(右)。圖／引用自直播
國民黨北市議員游淑慧(右)。圖／引用自直播

國民黨北市議員徐巧芯昨天接受專訪，表態將拚2024立委初選，挑戰現任國民黨立委費鴻泰選區，並喊出世代交替時候到了。國民黨北市議員游淑慧今天則在臉書說，「看到徐巧芯宣布參選2024立委初選，我要再一次跟她說『你比我勇敢』（這五個字常出現在我和她的對話中)。」

游淑慧今天在臉書有感而發地說，她與徐巧芯對監督民進黨的大是大非，都是毫不退讓、勇敢直言。但對於國民黨黨內的沉疴問題，游坦言，「我比徐巧芯鄉愿保守」。

游提到，世代交替、全面改革是國民黨喊了多少年的期待，但始終是一句口號，或許等那天不用喊了，那才代表國民黨已經完成這項工程。「那一天，我希望就是2024這一戰。」

她說，「勇往直前徐巧芯，勇敢改變游淑慧」這都是我們2022的競選訴求，都是「勇」字當頭，這是支持者對國民黨的期待，也是在這個不公不義的政治環境下給自己的期許，更要翻轉過去國民黨溫良形象的態度。

游也提到，她永遠記得2018年剛參選時正值卡管風波，民進黨的手染指大學自治引起社會嘩然，她是台大校友、也參加了許多聲援管校長活動。但有一次行程，聽到同是台大校友、當時也在競選議員的立委高嘉瑜，正在跟里民開講，當時高嘉瑜說，「國民黨罵我們侵入校園，以前還學生不是一樣，沒加入國民黨就會被盯上，啪啦啪啦……」，高的結論是「還敢說民進黨...」。游說，當高滔滔不絕時，旁邊其他現任民代無動於衷、繼續發文宣。

游淑慧提到，當時她還是新人加候選人，聽得無名火起，一時腦熱就衝過去，仍保持語氣平和的說，所以意思是民進黨現在退回去學幾十年前的國民黨？那又何必換黨執政？而且不好意思，國民黨早就進步了。錯就是錯，不要永遠推給別人。游說，這一幕的啟蒙就是如果國民黨不勇敢挺身而出，民進黨永遠可以積非成是。

游淑慧表示，2018、2022國民黨的大勝，不是因為國民黨天降神兵，更不是因國民黨智謀操盤，而是因為台灣民眾希望國民黨能扮演好勇敢制衡、撥亂反正的力量，每張選票都是期待，被民眾選舉的國民黨，即便會刀斧加身，也該承擔起這份使命與期待。

徐巧芯 游淑慧

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