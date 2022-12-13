若小三通憂大陸民眾搶藥潮？ 薛瑞元：衛福部密切注意中

隨著國內新冠疫情趨緩，小三通何時重啟備受關注，但近日中國大陸解封，許多民眾發燒到醫院就醫，引起醫療量能緊繃，更出現搶藥潮，而小三通開通後，對岸民眾或台商返台是否會影響國內醫療量能或同樣出現搶藥潮的情形？衛福部長薛瑞元說，其實藥物方面不用等到小三通開通，才會增加藥物需求，現在可能已經有很多民眾開始代買或搜刮藥物到對岸，這部分衛福部會密切注意。

薛瑞元今參加健保署主辦「虛擬健保卡應用展示分享會」，並於會前受訪表示，指揮中心指揮官王必勝昨到金門視察，因此未來小三通開通後，防疫措施要如何做應該都有在進行規畫，但何時開通？雙方還需要談。

至於，衛福部關注國內藥物銷售情形，有無注意到哪些藥物已有短缺的情形？薛瑞元，這都在密切關注中。