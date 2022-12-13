記者會照開...媒體人質疑蔡總統「不給問」滿兩周年 網：怕被問這個

蔡英文總統上任至今六年多，卻被媒體指出已有兩年時間沒有接受過媒體訪問了。蔡總統仍會出席各種活動、記者會，但並不受訪，就連11月26日九合一選舉當天，民進黨選情崩盤，蔡總統召開記者會，宣布辭掉民進黨主席負責，也沒有接受記者提問。

資深媒體人黃揚明在臉書發文，指出2020年12月12日是蔡英文總統最近一次接受現場採訪媒體公開聯合提問的日子。她在「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」會後，接受媒體提問，當天被問到「中天新聞台換照案、馬前總統認為政府作為讓言論自由倒退40年、總統與行政院長蘇貞昌的互動關係、在野黨立委提案凍結及刪除外交國防預算、駐日代表謝長廷返國是否提及福島食品開放議題、以及美國萊豬進口」等議題。

黃揚明指出，並不是蔡總統2年沒開記者會，而是有開記者會但不讓現場媒體提問，一定要區分清楚。黃揚明感慨，「就這樣，2周年了，還會持續多久？我們只能繼續看下去！」網友笑，「迴廊談話變成迴避談話了嗎」、「保持神秘是進入元宇宙的開始」、「想也知道她會撐到卸任啊」。

ptt也熱議，「連任完就開始神隱，笑死」、「讀稿機沒有回答問題功能」、「Fb也是小編在管，那她平常到底都在幹嘛」、「怕被問論文門的題目啊」、「選總統時天天開記者會講話，選上就不說了」、「談判專家，不跟你談就不會輸」、「人家是最會溝通的政府吼」。

也有網友緩頰，「IG臉書line都有在更新啊」、「講了一句自立自強被講到現在」、「習近平也沒被聯訪啊！在那叫什麼」。