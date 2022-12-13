快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

記者會照開...媒體人質疑蔡總統「不給問」滿兩周年 網：怕被問這個

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統在記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。記者林伯東攝影／報系資料照
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統在記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。記者林伯東攝影／報系資料照

蔡英文總統上任至今六年多，卻被媒體指出已有兩年時間沒有接受過媒體訪問了。蔡總統仍會出席各種活動、記者會，但並不受訪，就連11月26日九合一選舉當天，民進黨選情崩盤，蔡總統召開記者會，宣布辭掉民進黨主席負責，也沒有接受記者提問。

資深媒體人黃揚明臉書發文，指出2020年12月12日是蔡英文總統最近一次接受現場採訪媒體公開聯合提問的日子。她在「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」會後，接受媒體提問，當天被問到「中天新聞台換照案、馬前總統認為政府作為讓言論自由倒退40年、總統與行政院長蘇貞昌的互動關係、在野黨立委提案凍結及刪除外交國防預算、駐日代表謝長廷返國是否提及福島食品開放議題、以及美國萊豬進口」等議題。

黃揚明指出，並不是蔡總統2年沒開記者會，而是有開記者會但不讓現場媒體提問，一定要區分清楚。黃揚明感慨，「就這樣，2周年了，還會持續多久？我們只能繼續看下去！」網友笑，「迴廊談話變成迴避談話了嗎」、「保持神秘是進入元宇宙的開始」、「想也知道她會撐到卸任啊」。

ptt也熱議，「連任完就開始神隱，笑死」、「讀稿機沒有回答問題功能」、「Fb也是小編在管，那她平常到底都在幹嘛」、「怕被問論文門的題目啊」、「選總統時天天開記者會講話，選上就不說了」、「談判專家，不跟你談就不會輸」、「人家是最會溝通的政府吼」。

也有網友緩頰，「IG臉書line都有在更新啊」、「講了一句自立自強被講到現在」、「習近平也沒被聯訪啊！在那叫什麼」。

2022大選 蔡英文 黃揚明 民進黨

延伸閱讀

【即時短評】金馬生計不能等 蔡總統別打臉當年蔡主委

賴清德選黨魁 柯建銘：不用擔心蔡總統跛腳的問題

王鴻薇對決吳怡農誰贏？媒體人預言最後得票數 輸贏影響2024

藍營大咖接力勸王鴻薇出戰立委 媒體人曝「他」才是點頭關鍵

相關新聞

台大這屆將同時出現三大黨2024總統候選人？他點出校友重聚預期盛況

資深媒體人馬西屏於臉書點出，包括朱立倫、賴清德及柯文哲皆是1983年畢業於台大的校友，他認為台大明年屆時若舉辦40周年校友重聚，「三大候選人齊聚一堂，那我們40週年的同學會可就非常熱鬧了」。

影／蕭美琴：台美可望循例舉行第三次經濟繁榮夥伴對話

中華民國駐美代表蕭美琴12日在雙橡園表示，台美在年底前還有很多工作，經濟合作和經貿談判是近日重點，在上月啟動首次會議後，...

若小三通憂大陸民眾搶藥潮？ 薛瑞元：衛福部密切注意中

隨著國內新冠疫情趨緩，小三通何時重啟備受關注，但近日中國大陸解封，許多民眾發燒到醫院就醫，引起醫療量能緊繃，更出現搶藥潮...

徐巧芯第一槍喊世代交替拚2024立委 游淑慧5字也曝態度

國民黨北市議員徐巧芯昨天接受專訪，表態將拚2024立委初選，挑戰現任國民黨立委費鴻泰選區，並喊出世代交替時候到了。國民黨...

影／呼籲開放小三通 賴士葆：讓台灣人方便回台灣

金酒遭陸方禁止進口及小三通何時復航成立院討論焦點，立法委員賴士葆上午再次呼籲政府開放小三通，表示指揮中心限縮台灣往返中國...

記者會照開...媒體人質疑蔡總統「不給問」滿兩周年 網：怕被問這個

資深媒體人黃揚明在臉書發文，指出2020年12月12日是蔡英文總統最近一次接受現場採訪媒體公開聯合提問的日子。黃揚明感慨，「就這樣，2周年了，還會持續多久？我們只能繼續看下去！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。