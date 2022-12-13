台大這屆將同時出現三大黨2024總統候選人？他點出校友重聚預期盛況

資深媒體人馬西屏於臉書點出，包括朱立倫、賴清德及柯文哲皆是1983年畢業於台大的校友，他認為台大明年屆時若舉辦40周年校友重聚，「三大候選人齊聚一堂，那我們40週年的同學會可就非常熱鬧了」。

馬西屏指出，在該屆30周年重聚時，包括朱立倫、賴清德及柯文哲分別是新北市、台南市及台北市市長，明年2023年40周年同學會時，「三黨的總統候選人應該都公布了」，屆時會不會這三人剛好就是黨主席兼各黨的總統候選人，讓他認為，這應該會成為「歷史紀錄」，值得一記。

馬西屏還指出，同屆的台大同學還有江宜樺。在畢業30周年的同學會中，江宜樺因為時任行政院長，還坐主桌，會中馬西屏也曾與賴清德合影。

有眼尖網友發現，包括朱立倫、賴清德、柯文哲及馬西屏四人，雖畢業於同一屆台大，但四人的年紀並不同，其中最年長為馬西屏66歲、賴清德及柯文哲則是同年63歲，朱立倫為61歲，是四人當中最年輕者。