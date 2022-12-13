【專家之眼】執政者黨派考量 小三通要通還有懸念

從之前民進黨吹的風向看來，本以為因2020年新冠疫情爆發中斷至今的金馬小三通，最近即將復航，但隨著這兩天中共禁我進口產品，乃至於相對傾藍的金馬地方政治人物前往對岸討論復通事宜消息傳來，小三通要通，恐怕還要再等等。

說本來以為金馬小三通即將復航，是因前陣子蔡政府官員對金馬民意開通呼聲回應正面。且看金門縣長當選人陳福海12月9日剛接下縣長當選證書，下午就飛台北拜會陸委會主委邱太三爭取復航，盼在明年1月啟動探親專船，邱則回，「目前綜合各項考量，在重要節日啟動客運航班是可能作法」；同時政府也放出消息，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、疾管署副署長莊人祥，預定在13日前往金門視察，王表示，近期中國大陸疫情升溫，若未來小三通恢復，需先視察離島防疫量能，親赴現場並與金門縣府討論，避免未來開通後手忙腳亂。他坦言，此行「為了恢復在做準備」。

而為了兩岸小三通重啟及貿易問題，連江、金門縣12日又分別組團赴陸協商。據媒體報導，兩縣代表陳福海等人抵達廈門後，只需按基本流程做核酸檢測，不用隔離「5＋3」日，就能直接會見當地小三通相關業者進行討論。享受如此快速通關的綠色泡泡，待遇超過現在北京的劉兆玄，與之前8月國民黨訪陸團。而此訪團將先各自與對口船務公司業者商談，金馬準縣長也還沒上任，因此被定調是民間協商。接下來將會見的陸方官員則包括省級與國台辦領導，既然中央地方都有人參與，外界也能想見此次協商陸方決策必然明快。

然而，就在這兩天，蔡政府風向丕變。針對兩縣訪陸團，行政院長蘇貞昌說，防疫必須全國一致，尤其中國大陸疫情再起，好不容易我們近3年來防疫有成，如果造成破口實在難以對國人交代，「如果輕率的大開國門，過去中國大陸到香港搶藥的情況大家都知道」。

蘇還說，任何人都不能因為個人立場來妨礙全國一致的防疫作業，希望大家都能以國人健康為重、社會安定為念，「對岸現在因為疫情封控嚴重，若因為台灣開放邊境而造成防疫破口，開放小三通並無道理」。

而前陣子對小三通議題一直保持沉默的總統府發言人，也突然出面表示，誠如蔡總統在今年國慶日所提及，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流。但關於小三通部分，仍須依據最新疫情發展及整體情勢評估，目前尚未定案。

整體情勢這種空泛名詞外界無法討論，而政府考量疫情發展雖能理解，但相對於日美法等國染疫情況，中國大陸長期以來並非名列前茅。所以7月底交通部長王國材曾說，「國境開放，小三通就會開」。

為何在蔡政府開放國境，甚至放寬口罩禁令後，還牽拖中國大陸疫情問題？當然對岸「清零」政策逆轉，可能導致染疫人數升高是個理由，但中共放寬防疫政策「新十條」是在7日發布，蔡政府當時對此並不在意，了解狀況的王指揮官還是聲稱為恢復三通做準備，要直到中共禁我產品與金馬地方政治人物前往對岸討論復通事宜後，才突然認為這可能是個問題，立場未免轉的也太硬了些。

由於蔡政府立場轉變，是在中共禁我產品後，官員一直強調突襲的狀況外模樣，合理推測，是官員以為釋放準備開放小三通訊息可以醞釀友善氛圍，沒料到中共卻回以禁我產品，再加上傾藍金馬地方政治人物積極前往對岸討論復通事宜，蔡政府面子掛不住，才有風向逆轉情況。

兩岸因疫情阻隔已久，相信金馬乃至於不少台人翹首期盼小三通早日開通，而隨著兩岸都重視的春節腳步接近，馬上又要面臨是否擴大兩岸航班航點，乃至於包機問題，如果再加上大陸放寬清零政策帶來的經濟復甦可期性，蔡政府是否能唾面自乾，按原定計畫在重要節日先啟動客運航班試水溫，再循序漸進談航班航點問題？還是要不顧民意硬擋到底？未來這幾天，人民可以看看蔡政府官員政治手段如何了。