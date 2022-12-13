【專家之眼】大陸對我經濟施壓劍指賴清德？

中國大陸是我最重要的出口市場，近日對岸卻無預警地暫停台灣水產品進口，緊跟著金門高粱、台灣啤酒等也被列入，受影響產品年出口規模預估高達上百億。

若觀察其細節，可以看出這次大陸的作法已與過去有所不同，有必要對其背後意義進行探討。北京當局本次對我實施的出口限制，具有以下幾個特色:

首先、針對性：本次禁令主要源自於大陸去年四月公布的《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，已自2022年1月1日起實施。且該規範在實施前，陸方於2020年11月就向WTO技術性貿易障礙（TBT）委員會提交通報。大陸稱許多台商被禁的原因，是輸入食品企業註冊訊息不完整。其相關註冊內容相當繁複，不應只有我方企業的資訊不完備，惟卻未聽聞有其他國家的企業同時被禁，可見是針對台灣而來。

其次、全面性：大規模的封殺，其中以水產品最為嚴重，已登記的890個品項中，有889項列暫停進口，僅剩下一品項還能出口。12月9日台灣生產企業註冊登記的28項中，又有11項遭暫停進口，其中就包括金門酒廠、金車股份、台灣菸酒等業者。不乏與大陸關係良好的企業，可謂是不分藍綠，而且還有可能繼續擴大。

此外、計劃性：這波限制來得快，且範圍龐大，應是有計畫性地推動，並非臨時起意，而是有計畫的作法，與裴洛西來訪時，所實施的三日大規模軍演，如出一轍。

第四、深具耐性:選前民進黨刻意操作抗中保台策略，過去都會立即激起中共劇烈反擊，剛好達到綠營的目的。但是對岸這次並沒有中計，對於台灣問題不急著出手，等待選舉結束後才提出報復。

最後，保留彈性：縱然此次封殺的範疇相當大，惟保有一定的彈性，如水產品還留有一家企業不在禁止之列。對外宣示只要具備一定的條件，大陸仍可放行，至於是那些條件?官方也不明說，容留未來一定的操作彈性空間。

綜上分析，北京當局的兩岸政策已有自己的步驟，不會完全隨著民進黨或是美國等動作起舞，做法愈來愈細緻，施壓的力道不斷加重，對台灣經濟風險日益提升。

值得注意的是，因蔣萬安選前請辭，即將於明年1月8日舉行中山、北松山選區立委補選投票，對岸在此時實施禁令或許不是最佳時機。本文以為，極有可能此舉係衝著賴清德而來。

原本大家預估民進黨九合一選舉大敗後，有可能引發黨內惡鬥。不料選後不久鄭文燦的碩士論文就被台大撤銷，導致賴清德的最大競爭對手-英系鄭文燦提前出局。鄭已公開表示，全力支持賴清德參選黨主席，與2024總統大位。至此民進黨的內鬥已排解大半，幾乎確定由賴清德主導的格局。

現任的蔡英文總統，縱然不斷地在灰色地帶遊走，但並未直接踩及台獨紅線；反觀，以「務實的台獨工作者」自居，並明確表示「不管擔任哪個職務都不會改變」的賴清德，已直接碰觸中共敏感神經，不排除大陸這次就是藉機警告賴。

縱然賴清德已多次試圖解釋，如「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不會另行宣布台灣獨立」；「台獨其實是指台灣不屬於中國的一部分。」但種種說法恐無法降低陸方甚至是美方的疑慮。即使賴順利當選，大陸的施壓都不會緩解，並威脅台海和平。

無怪乎，美國會想盡各種辦法，讓台積電赴美設廠!