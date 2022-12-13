小三通攻防…王必勝抵金門 陳玉珍赴廈門

中國大陸接連禁止台灣農漁產品輸入，再新增台灣酒類等產品暫停進口，金馬縣長當選人與多位立委昨天都赴廈門磋商。立委陳玉珍表示，赴陸主要談重啟小三通的議題，也會反映金酒和其他台灣產品遭禁的民意並了解其原因，盼能建立溝通管道和相關窗口。

親民黨主席宋楚瑜與國民黨立委陳雪生昨天也出發前往大陸，宋受訪表示，要去「了解狀況」，「先了解然後再化解」。一旁的陳雪生則向記者表示，此行就是為了恢復小三通。親民黨人士指出，宋楚瑜這次赴陸是去關心兩岸問題及與台灣農漁民相關產品的問題，只帶一名秘書，沒有安排正式拜會，屬於私人行程。

疫情指揮中心指揮官王必勝、疾病管制署副署長莊人祥等人昨天下午赴金門拜會縣長楊鎮浯，今天將到金門醫院了解醫療和防疫量能，視察水頭碼頭兩岸小三通復航整備狀況，評估後再由中央決定是否重啟小三通。楊鎮浯表示，小三通「拉高層級，兩岸坐下來談，等於是把小三通當成犧牲品」，陸方早就準備復航，問題取決於台灣政府態度，盼中央能盡早同意，讓小三通問題單純化而非複雜化。

總統府發言人張惇涵表示，誠如蔡英文總統在今年國慶日所提及，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；但關於小三通部分，仍須依據最新疫情發展及整體情勢評估，目前尚未定案。

行政院長蘇貞昌昨受訪說，面對中國疫情再起，如果此時打開國門，影響這三年來的防疫成果，對國人健康也無法交代；任何人都不應以自己的立場或是自己想當然耳，就妨礙舉國一致的防疫作業。

蘇貞昌說，中國疫情再起，現在連中國人都拚命在搶藥，各方面非常恐慌應對，此時若輕率不管疫情、也不管中國人的搶藥、就此隨便大開國門，「過去中國人到香港搶藥的情況大家看見了」，如果因此成疫情破口、妨礙近三年來防疫的成功，對國人健康不能交代。

至於中國大陸以註冊卡關，禁我水產品、台啤、金門高粱等食品進口，蘇貞昌說，過去一年多以來，政府幫業者補件了三千多件，但中國無視ＷＴＯ的規範作業，對台灣特別苛刻、不照規矩來，用政治手段妨害自由貿易、非常不合理。

針對蘇貞昌的說法，國民黨主席朱立倫表示，當政府都不能夠解決問題，民意代表自救，政府應該覺得慚愧，「民進黨最大的特點就是，不是罵自己人，就是嗆對岸，但是民眾的問題解決了沒有？」

王必勝說，小三通復航必須考慮到中國新冠疫情發展狀況，掌握中國頻頻調整的防疫措施，例如從中國出境者是否要檢附ＰＣＲ陰性證明等。

王必勝表示，中央對相關政策的決定是一體的，復航權限並不在衛福部，這次是為了更加了解金門整體防疫現況，提供有關單位參考。