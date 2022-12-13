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總統選辦傳10人小組 柯文哲：幕僚

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
柯文哲昨天上午出席北投稻香合署大樓啟用，談到卸任後的競選辦公室規畫。記者林麗玉／攝影
柯文哲昨天上午出席北投稻香合署大樓啟用，談到卸任後的競選辦公室規畫。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲將成立2024總統大選辦公室，主任人選傳將由現任北市社會局長周榆修出任。柯表示，「到時候就知道了」，周榆修說，「最近忙著交接，我當然就是協助。」

外傳柯已安排轉任總統選辦的「十人小組」上課，聚焦如何打造柯個人品牌形象、分析參選總統利基點，柯文哲表示，「什麼十人小組，幕僚上課而已，我們是學習型組織，上課是常有，寫那個十人小組就太誇大了。」

周榆修說，未來要先回家陪媽媽過年，「再來就看市長，下一步有沒有什麼規畫，能夠做更多的事情，這個我們也很期待。」對於「十人小組」的傳言，他反問「有這個東西嗎，沒有誒」。

柯文哲12月25日卸任，26日要先回台大醫院。台大婦產科醫師施景中在臉書歡迎柯回去當同事，本打算送花，但後來覺得捐款給弱勢較有意義。柯說「對啊，不要浪費，真的要送，還不如送我鹽酥雞。」至於回台大是否會申請退休或擔任什麼職務，他說「我也在想，我再跟外科部聯絡」、「回去就知道了」。

台大醫院 柯文哲 台北市長 施景中

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